SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Doveva partire il 15 giugno da Piacenza, all’Alley Oop Festival, l’avventura musicale estiva del rapper sambenedettese più noto della Riviera ma invece avrà luogo ben prima.

Mudimbi, infatti, ha aggiunto un’altra data: l’8 giugno sarà a Rieti per Futuracqua. Sarà il primo di una serie di concerti che vedrà l’artista impegnato per tutta l’estate in varie zone d’Italia. Per Michel il primo tour con banda musicale al seguito.

A luglio, il 14, sarà a Centobuchi per “Cose Pop”, edizione 2018. Il cantante è reduce dal successo al Festival di Sanremo dove ha ottenuto il terzo posto nella categoria Nuove Proposte con “Il Mago”.

Poco dopo ha lanciato l’album “Michel” e recentemente è uscito il suo nuovo singolo “Amemì” con clip musicale girate nelle scuole del territorio Piceno e Fermano fra studenti e giovanissimi.

