All’Albo Pretorio on line e sul sito sul sito internet del Comune (percorso ‘Altri bandi e avvisi’ – sezione ‘Bandi e avvisi scaduti anno 2017’). Ha validità due anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Si rende noto che, con Determinazione Dirigenziale n° 736 del 6 giugno, è stata approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota: “La graduatoria, come impone la legge, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito sul sito internet del Comune (percorso ‘Altri bandi e avvisi’ – sezione ‘Bandi e avvisi scaduti anno 2017’). La graduatoria ha validità due anni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio: trascorso tale periodo, decadrà automaticamente”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)