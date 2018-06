MONTEPRANDONE – Grande successo per Passeggiavis, la passeggiata delle associazioni di volontariato, organizzata dall’Avis Comunale di Monteprandone in collaborazione con l’US Acli Marche- comitato regionale.

Nella serata di martedì 5 giugno, le principali associazioni di volontariato del territorio hanno dato vita ad una imponente carovana che partita dalla sede Avis di Via Manzoni ha attraversato le principali vie cittadine per poi confluire all’interno della bella Piazza dell’Aquila di Monteprandone. Il motto degli organizzatori è stato quello di “Passeggiare per condividere esperienze di solidarietà” in un territorio dove le tante associazioni di Volontariato, offrono il loro tempo ed impegnano le loro energie per il bene comune.



L’evento era inserito nel progetto “Giornate dello Sport U.S. Acli” in occasione della settimana europea dello sviluppo sostenibile il cui obiettivo è quello di invitare i cittadini ad avere stili di vita corretti. Alla Passeggiata si è unito il Sindaco di Monteprandone Stefano Stracci che ha voluto ribadire il significato prettamente aggregativo dell’evento e sottolineare l’importanza della promozione dello sport e del movimento come base essenziale per avere sani stili di vita; a tal proposito, Il vice presidente regionale dell’Us Acli marche Giulio Lucidi ha voluto ricordare il successo del progetto Salute in cammino a Monteprandone che sta per spegnere le 5 candeline



Un particolare ringraziamento va a tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, la Croce Rossa Italiana, l’Associazione Cento Soccorso, l’Associazione San Giacomo della Marca e Santa Maria delle Grazie, il Circolo Culturale e Ricreativo di Centobuchi, l’Auser, l’ASD Nuova Podistica Centobuchi , la ProLoco di Monteprandone, l’Admo e la Federvol e alla Farmacia San Giacomo del Dr Fabrizio Roncarolo quale partner ufficiale della manifestazione.



In una piazza dell’Aquila resa ancor più bella e accogliente con il sottofondo musicale scelto ad hoc da Matteo Rosati della compagnia Feel Good Show, le associazioni si sono date appuntamento al prossimo anno per Passeggiavis 2019.

