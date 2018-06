SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Podio per il Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto che, alle finali nazionali dei Campionati studenteschi di canottaggio, presso il Lago di Idro (Brescia), ha meritatamente guadagnato un eccellente argento nella categoria femminile allievi.

Il team di vogatrici, composto da Lazzari Elisa 4S, D’Angelo Michela 3S, Timi Alice 3S, Marinelli Lucia 4S, Iampieri Gaia 3S, ha lottato con grande convinzione contro la compagine avversaria, giunta dalla Sardegna, al cui interno figurano anche atlete tesserate. Da qui l’enorme soddisfazione delle ragazze e dell’intero gruppo del Rosetti, allenato dal signor Riccardo De Falco della Lega Navale di San Benedetto del Tronto, cui tornano i ringraziamenti della Dirigente Scolastica Stefania Marini e dell’intero istituto per il contributo di competenza e professionalità che ha dato i suoi meritati frutti. Inoltre la graduatoria finale delle società tutor è terminata con la LNI San Benedetto al primo posto con 16 punti (ex aequo con LNI Sannio/Bosa), considerati i risultati definitivi, ovvero il computo complessivo dei tempi ottenuti dagli equipaggi nelle diverse regate. La LNI ha in questo modo vinto anche un GIG a 4 vogatori.

Ai campionati erano giunti due equipaggi juniores, quello femminile e quello maschile (Chiarini Nicolò 3S, Nicolas Di Buò 3S, Mahzoum Nacef 3S, Quinzi Luca 3S, Varzé Valentino 3S) che avevano superato le fasi provinciali e regionali grazie al progetto “Remare a scuola”, portato avanti attraverso l’accordo tra il Rosetti (referente il professor Vincenzo Romano) e la Lega Navale di San Benedetto con il dirigente-istruttore Riccardo De Falco. Alla fase finale dei Campionati gli studenti sono stati accompagnati dalle docenti Francesca Nanni e Silvia Marconi.

