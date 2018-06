GIULIANOVA – Partiranno da sabato 9 giugno le visite guidate gratuite a cura del Polo Museale Civico e della cooperativa “Virate” che porteranno i visitatori alla scoperta del centro storico cittadino, primo esperimento urbano unitario del Rinascimento, e dei musei comunali in esso immersi: il museo archeologico “Torrione La Rocca”, la Sala di scultura “Raffaello Pagliaccetti” e la Cappella De Bartolomei.

Le visite si svolgeranno per tutto il mese di giugno, ogni sabato alle ore 17.30 con ritrovo presso il Punto Informazioni e Accoglienza del Polo Museale in piazza Buozzi. Quest’anno per la prima volta sarà disponibile il trenino turistico che accompagnerà nella parte alta della città tutti i turisti che vorranno partecipare alla visita, con partenza alle ore 16.45 dai campeggi del Lungomare Nord fino in piazza Belvedere e ritorno al termine della passeggiata, alle ore 19 circa. Il servizio sarà implementato nei mesi di luglio e agosto. Per ricevere informazioni e prenotare la visita o il trenino si prega di chiamare i numeri 0858021290 oppure 0858021308, mail museicivici@comune.giulianova.te.it, facebook “Polo Museale Civico Giulianova”.

Si ricorda inoltre che i musei saranno aperti fino al 24 giugno secondo il seguente orario: Museo archeologico “Torrione La Rocca” in via del Popolo, dal venerdì alla domenica, ore 17.30-20 e 21-22.30; la Sala di scultura “Raffaello Pagliaccetti” e la Cappella De Bartolomei, entrambe in piazza della Libertà, dal venerdì alla domenica, ore 21-22.30

