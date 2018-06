PUBBLIREDAZIONALE – Un’estate all’insegna del fitness al Centro Sportivo Eleonora di via Ticino. Scopri tutti i corsi che sarà possibile seguire nella struttura di Porto D’Ascoli per tutta l’estate. Sport e benessere all’aria aperta in una delle migliori strutture della città.

Si parte l’11 giugno con lo Spinning che animerà le serate del centro tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 20. Per tutti i curiosi, poi, una pedalata gratuita “d’assaggio” diciamo così, sarà possibile l’8 giugno alle ore 20. Per informazioni contattate Domenico al 347-6762083 oppure Daniela al 329-1694896.

Sempre nello stesso periodo partono anche i corsi di “Circuit Training” gli allenamenti “a circuito” che sono l’ideale per tenersi in forma o perdere peso in vista dell’estate. Queste lezioni si terranno tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19. Per info telefonare a Barbara Profeta al 392-2543364.

Dal 20 giugno, poi, per tutti gli amanti dello Yoga arriva “Super Yoga” con le lezioni che si terranno il mercoledì e il venerdì alle ore 18 (info Barbara Plonka 320-6041265). Il 5 giugno, infine, partono anche i pomeriggi con “Super Jump” le divertenti lezioni sul “tappeto elastico”. Queste si terranno ogni martedì e giovedì dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 22. Per info contattare Veronica al 348-7728390.

