SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 18 giugno al via al Centro Sportivo Eleonora la “Sporturismo Cup” torneo di calcio a 5 organizzato dalla struttura sportiva di via Ticino a Porto D’Ascoli assieme all’Asd “Sporturismo”.

Si tratta di un torneo di calcio a 5 interamente ripreso dal vivo. Per partecipare occorre chiamare i seguenti contatti: 329-9266651 oppure 393-4838881. Il torneo durerà fino all’8 luglio e gli orari delle partite saranno le 21 e 30 e le 22 e 30. Il costo di iscrizione per ciascuna squadra è di 350 euro mentre i premi consistono in un trofeo e 1600 euro in buoni acquisto per la prima classificata, un altro trofeo per la seconda e la terza che riceveranno anche, rispettivamente, un buono acquisto di 500 euro e una cena.

Per partecipare occorre un certificato medico e la sottoscrizione di un’assicurazione, per ciascun giocatore, del costo di 5 euro. Le squadre partecipanti saranno 16 che potranno schierare 10 calciatori ciascuna in rosa (limiti di tesseramento: un solo calciatore di A1 e un solo calciatore di B di calcetto per squadra). Per iscriversi c’è tempo fino al 12 giugno.

La locandina del torneo

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)