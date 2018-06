SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb saluta la fine della stagione con una cena. Giocatori e staff, ieri sera, si sono infatti ritrovati tutti assieme allo chalet Da Federico per un ultimo saluto prima delle vacanze estive.

Commiato per diversi giocatori che l’anno prossimo probabilmente non vestiranno più la casacca rossoblu al termine di una stagione da ricordare per i colori rossoblu, che hanno raggiunto una posizione di classifica fra le migliori degli ultimi decenni in C per la Samb. Guarda le foto in gallery.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)