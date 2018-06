La Polizia Municipale sambenedettese ha compiuto i rilievi e sta cercando di risalire alla vettura in questione e al guidatore. La persona è stata soccorsa dal 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro col “giallo” in Riviera nella mattinata del 6 giugno.

A San Benedetto, nei pressi di via Morosini, un’auto ha investito una bici: il conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Il ciclista, un anziano, è caduto a terra, ha riportato delle ferite ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. E’ stato portato in ospedale, cosciente, per ulteriori cure mediche.

La Polizia Municipale sambenedettese ha compiuto i rilievi e sta cercando di risalire alla vettura in questione e al guidatore.

