In un comunicato annuncia: “Solamente il fatto che non sono stata messa nelle condizioni di lavorare per il bene dei minori e dell’Asilo stesso”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si dimette Giancarla Perotti, vicepresidente dell’Asilo Merlini di San Benedetto. In una nota le sue motivazioni.

“A causa delle mie dimissioni come vicepresidente, membro del Consiglio di Amministrazione e direttrice dell’Asilo Merlini riguarda, come scritto sulla lettera di dimissione, solamente il fatto che non sono stata messa nelle condizioni di lavorare per il bene dei minori e dell’Asilo stesso – afferma Perotti – La professionalità, la competenza, la serietà, l’onestà, il profondo senso civico ha dato fastidio a qualcuno? Non mi interessa e non mi interesserà mai”.

Giancarla Perotti conclude: “Credo fermamente che il dialogo, l’interesse per il bene civico, sono gli incredienti di cui abbiamo bisogno, soprattutto nella scuola fucina per il futuro dell’Italia”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 12 volte, 14 oggi)