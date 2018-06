CARASSAI – Nella mattinata del 6 giugno si è verificato un incidente a Carassai.

Un’auto, per cause in fase di accertamento della Polizia Stradale di Amandola, è finita fuori strada. Un incidente autonomo. A bordo una mamma (classe 1974) e i suoi due piccoli figli, tutti di Carassai. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per le cure mediche tramite ambulanza.

La donna è stata portata all’ospedale di San Benedetto mentre i due piccoli figli al nosocomio di Ancona tramite eliambulanza. Mamma e i due piccoli figli coscienti al momento delle prime cure e del trasferimento nei plessi ospedalieri

