SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Completo finanziamento del progetto con capofila il Comune di Civitanova Marche e prima assegnazione di fondi per quello di San Benedetto del Tronto.

Lo ha stabilito la Giunta regionale che ha destinato risorse aggiuntive del Por Fesr 2014-2020 al completamento della Ciclovia Adriatica nel territorio marchigiano. Un bando regionale, nei giorni scorsi, aveva finanziato i primi quattro progetti in graduatoria con i primi 4 milioni di euro disponibili: quelli con capofila i Comuni di Fano, Pedaso, Fermo e Civitanova Marche. Civitanova, insieme a Porto Sant’Elpidio e Potenza Picena, aveva avuto assegnato un contributo di 1,2 milioni sui 1,4 ammissibili per la messa a rete delle ciclabili cittadine. Ora riceverà la somma necessaria a completare l’intervento.

Lo scorrimento consente anche di destinare i primi 240 mila euro (rispetto ai 373 mila ammissibili) al progetto di San Benedetto del Tronto che intende realizzare un “Bicycle Water Front” di 7,7 km sul Lungomare cittadino.

“Come avevamo promesso, destiniamo le risorse disponibili al completamento del tracciato marchigiano della Ciclovia Adriatica – afferma la vicepresidente Anna Casini, assessore alle Ciclabili – È un progetto che sosteniamo perché corrisponde alle priorità della Regione che punta sulla mobilità dolce, interconnettendo le aree interne con la costa, seguendo lo sviluppo delle direttrici nazionali. L’Adriatica è una priorità anche per lo Stato, per cui le disponibilità che verranno dal Governo centrale, nell’ambito del Sistema nazionale di ciclovie turistiche, le utilizzeremo per completare i lotti funzionali marchigiani”.

