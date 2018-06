Sul luogo il personale sanitario del 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte, tramite ambulanza. Autostrade per l’Italia segnala al momento del traffico

GROTTAMMARE – Incidente nella mattinata del 6 giugno.

Sull’A14 si è verificato un sinistro fra Pedaso e Grottammare, coinvolto un veicolo. Sul luogo il personale sanitario del 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte, tramite ambulanza.

Autostrade per l’Italia segnala al momento una coda di due chilometri su quel tratto, direzione sud. Polizia Autostradale al lavoro per viabilità e rilievi per chiarire dinamica.

