SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vi raccontiamo la prima delle due partite in scena al Centro Sportivo Eleonora per la serata del 5 giugno. Si sfidano Sentina e San Filippo Neri per la terza e ultima giornata del gruppo C. Entrambe sconfitte sia da Marina Centro che da Salaria, già qualificate al turno successivo, le due squadre , che rappresentano i quartieri più a Sud e più a Nord della città, si giocano stasera le loro chances di accedere ai quarti di finale passando per gli spareggi che si terranno il 12 giugno.

Ecco le formazioni.

Sentina: Emido Carosi, Claudio Pignotti, Paolo Sansoni, Simone Menzietti, Pierluigi Sansoni, Antonino Laversa, Maycol Massi, Alessandro Roma, Alessandro Di Mattia, Gianni Cappella, Andrea Pennacchietti, Giovanni Esposito; All.: Emidio Carosi.

San Filippo Neri: Alessandro Amici, Stefano Ciarrocchi, Giampiero Ciarrocchi, Ivan De Signoribus, Noah Capriotti, Matteo D’Angelo, Marel Tarazmi, Daniele Monopoli, Marco Vulpiani, Simone Franchini, Nazzareno Spazzafumo, Federico Tigri; All.: Eliano Tigri.

Arbitro: Nicola Di Pierro

Risultato finale: 6-4

Marcatori: 4′ Noah Capriotti (San), 10′ Federico Tigri (San), 12′ Paolo Sansoni (Se), 22′ Paolo Sansoni (Se), 25′ Maycol Massi (Se), 9’St Pierluigi Sansoni (Se), 11’St Pierluigi Sansono (Se), 14’St Federico Tigri (San), 17’St Simone Franchi (San), 23’St Luigi Cappella (Se)

PRIMO TEMPO Le due squadre si affrontano a viso aperto. La posta in palio è alta per entrambe e la voglia di riscatto anche. Salaria mostra aggressività agonistica ma San Filippo Neri, nonostante la giovane età, non si fa intimidire al momento e cerca di rispondere con il bel gioco.

Ed infatti Noah Capriotti al 4′ porta in vantaggio la squadra di mister Eliano Tigri dopo una bella azione corale. Il portiere di San Filippo Neri si fa vedere, poco dopo, con due belle parate e salva il vantaggio. Salaria attacca a testa bassa.

San Filippo Neri-Sentina, azione di gioco

I bianchi dell’allenatore Eliano Tigri mostrano, stasera, una bella personalità: sono a più loro agio rispetto alle prime partite. Tigri Junior all’8′ è vicino al 2 a 0 ma il portiere avversario si supera. Qualche secondo dopo Alessandro Amici sfiora il gol e Franchi al 9′ coglie un palo: San Filippo Neri scatenato in questa fase del match. Ma Salaria, con Pennacchietti coglie una traversa di potenza e il portiere di San Filippo, Monopoli, compie una parata prodigiosa qualche istante dopo. Federico Tigri al 10′ raddoppia: San Filippo Neri in doppio vantaggio.

Eliano Tigri, mister di San Filippo Neri

I calciatori di Sentina sembrano storditi dalla partenza sprint dei bianchi. Ma due minuti dopo Paolo Sansoni accorcia le distanze con un tiro ravvicinato. Partita viva ed equilibrata. Daniele Monopoli si supera ancora con una bella parata e qualche istante dopo Sentina protesta e pretende un calcio di rigore: a loro parere un giocatore di San Filippo Neri ha salvato con le mani un tiro a colpo sicuro ma l’arbitro lascia correre tra le animate proteste. Il portiere Esposito evita il terzo gol della squadra di Eliano Tigri con un intervento strepitoso. Gara ancora in bilico. Sentina vicino al gol: in due si presentano davanti al portiere avversario ma il 3 pecca di egoismo e invece di passarla al compagno, tira addosso all’estremo difensore in uscita. Paolo Sansoni, però, al 22′ trova il gol del pareggio per Sentina con una punizione dalla distanza che coglie un pò impreparato il portiere Monopoli. Match in perfetta parità: 2 a 2. A fine primo tempo la rimonta di Sentina è completata: Maycol Massi, all’esordio nell’edizione 2018 del Trofeo Riviera Oggi, trova un gran gol con un tiro da fuori area che s’insacca all’angolino. Nulla da fare per il portiere di San Filippi Neri. L’arbitro fischia la fine del primo tempo. San Filippo Neri che domina per gran parte della frazione ma negli ultimi dieci minuti cede all’esperienza e alla grinta di Sentina. La partita però è ancora lunga.

SECONDO TEMPO Riprende il match. Sentina vuole consolidare il vantaggio e San Filippo Neri pareggiare e provare a vincere. I giocatori di Emidio Carosi sono ripartiti con ancora più grinta.

Pubblico presente al centro sportivo “Eleonora”

Ma Federico Tigri con un tiro defilato sfiora il pareggio per il quartiere nord di San Benedetto. Sfortunato e impreciso in quest’occasione il figlio dell’allenatore. I bianchi sembrano in ripresa e provano a giocare nuovamente bene il pallone. Sentina due volte vicino al quarto gol: prima il portiere di San Filippo Neri respinge un tiro insidioso e sulla respinta Maycol Massi tira a lato da buona posizione. Pierluigi Sansoni, al 9′, sigla il 4 a 2.

I giocatori del quartiere Sentina si abbandonano ad una significativa esultanza. San Filippo Neri sembra aver perso un pò di convinzione. All’11’ ancora Pierluigi Sansoni a segno: Sentina mette in ghiaccio la partita a questo punto. Ma San Filippo Neri stavolta reagisce e sigla il terzo gol con Federico Tigri al 14′. Il match si riapre a dieci minuti dalla fine. E al 17′ Simone Franchi realizza, in scivolata, il quarto gol. San Filippo Neri ad un solo gol dal pareggio. I giovani di Eliano Tigri ci credono. La partita è bellissima e ricca di colpi di scena. Continui capovolgimenti di fronte, può succedere di tutto in questo momento. Il pubblico presente si diverte. Al 23′ Luigi Cappella segna la sesta rete per Sentina e probabilmente, adesso, chiude la pratica in favore della propria squadra.

Poco dopo finisce il match: Sentina batte San Filippo Neri e va agli spareggi ma quante emozioni. Escono tra gli applausi i giovani calciatori di mister Eliano Tigri.

