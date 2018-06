Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. A causa dell’episodio e degli interventi Autostrade per l’Italia segnala rallentamenti e fumo nella carreggiata opposta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Imprevisto nella mattinata del 5 giugno.

Un camion ha preso fuoco sull’A14, per cause in fase di accertamento tra San Benedetto e Grottammare.

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. A causa dell’episodio e degli interventi Autostrade per l’Italia segnala code nel tratto interessato e del fumo che invade la carreggiata opposta.

