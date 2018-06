SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Trofeo Riviera Oggi, il torneo dei quartieri di San Benedetto, entra nel vivo. Durante questa settimana andranno in scena al Centro Sportivo Eleonora le ultime partite dei gironi. Domani sera dalle 21 e 30 l’ultima sfida del girone A fra Sentina e San Filippo e anche la sfida del Girone B tra Sant’Antonio e Ponterotto. Sabato poi Agraria-Paese Alto alle 16 e 30 e le ultime sfide del raggruppamento C: Albula Centro-Porto D’Ascoli Centro alle 17 e 30 e Mare-Ragnola alle 18 e 30.

Al termine della fase a gironi passeranno ai quarti di finale le prime due di ogni gruppo assieme ad altre due squadre che usciranno fuori dagli spareggi di martedì 12 giugno: alle 21 e 30 la migliore terza sfiderà la migliore quarta e a seguire la sfida fra le altre due terze classificate nei gironi.

Il giorno dopo, 13 giugno, sarà già ora delle prime due sfide dei quarti di finale. L’orario sempre alle 21 e 30 e 22 e 30. Il 14 giugno alla stessa ora gli altri due quarti di finale: in questa serata scenderanno in campo le due squadre uscite vincenti dagli spareggi (evitiamo di collocarle al 13 giugno per evitare due partite in due giorni) che, seguendo lo schema in evidenza in foto, si scontreranno contro le migliori prime classificate della fase a gruppi.

IL CALENDARIO

MARTEDI 5 GIUGNO

21 e 30 Sentina-San Filippo Neri

22 e 30 Sant’Antonio-Ponterotto

SABATO 9 GIUGNO

16 e 30 Agraria-Paese Alto

17 e 30 Albula Centro-Porto D’Ascoli Centro

18 e 30 Mare-Ragnola

MARTEDI 12 GIUGNO

ORE 21 e 30 SPAREGGIO NUMERO 1 (Migliore Terza Vs Migliore Quarta)

ORE 22 e 30 SPAREGGIO NUMERO 2 (2^ Terza Vs 3^ Terza)

MERCOLEDI 13 GIUGNO

ORE 21 e 30 1° QUARTO DI FINALE (Terza Prima Classificata Vs Terza Seconda Classificata)

ORE 22 e 30 2° QUARTO DI FINALE (Migliore Seconda Classificata Vs Seconda Seconda Classificata)

GIOVEDI 14 GIUGNO

ORE 21 e 30 3° QUARTO DI FINALE (Seconda Prima Classificata Vs VINCENTE SPAREGGIO NUMERO 1)

ORE 22 e 30 4° QUARTO DI FINALE (Migliore Prima Classificata Vs VINCENTE SPAREGGIO NUMERO 2)

SABATO 16 GIUGNO

ORE 17 e 30 1^ SEMIFINALE

ORE 18 e 30 2^ SEMIFINALE

La data delle finali 1°-2° posto e 3°-4° posto, serata in cui verranno effettuate anche tutte le premiazioni, verrà comunicata a giorni.

