E’ stata portata al Pronto Soccorso, cosciente, per ulteriori cure mediche. Sul posto, per i rilievi e chiarire la dinamica, i Vigili Urbani locali

GROTTAMMARE – Incidente nel primo pomeriggio del 4 giugno.

A Grottammare, in piazza Carducci, due biciclette si sono scontrate per cause in fase di accertamento. Ad avere la peggio una donna che si è ferita cadendo a terra ed è stata soccorsa inizialmente dai passanti e dall’altro ciclista.

Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha portato la donna, cosciente, in ospedale per le cure mediche.

Illeso l’altro ciclista. Sul posto, per i rilievi, sono arrivati i Vigili Urbani.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 144 volte, 184 oggi)