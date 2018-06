Sulla Salaria e sulla rotatoria di viale dello Sport. Per i rilievi Stradale e Municipale. In entrambi i casi è giunto il personale sanitario del 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mattinata di sinistri, quella del 4 giugno.

A Centobuchi, sulla Salaria, scontro fra auto e scooter. Soccorsa la persona a bordo del mezzo a due ruote dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto. Sul luogo, per i rilievi, la Polizia Stradale.

A San Benedetto del Tronto, scontro tra due auto sulla rotatoria di viale dello Sport. Anche in questo caso il personale sanitario del 118 è giunto sul luogo per i soccorsi. Una persona è stata portata in ospedale per le cure mediche. Vigili Urbani al lavoro per ricostruire dinamica e accertare responsabilità.

