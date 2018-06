SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Benedetto protagonista a Marsiglia nel vertice internazionale sulle regole di Internet.

Il congresso ha visto la partecipazione delle amministrazioni dell’organizzazione mondiale RIPE.

Una tessera del mosaico di Internet in città che vola in Europa per discutere le regole della Rete. Il sistema autonomo di San Benedetto del Tronto ha infatti partecipato al congresso RIPE76 tenutosi a metà maggio a Marsiglia, in Francia.

Il RIPE è una delle cinque organizzazioni mondiali, con sede ad Amsterdam, che coordina lo sviluppo di Internet. Unica pubblica amministrazione italiana è stata quella di San Benedetto, rappresentata dal responsabile alla transizione digitale del Comune, Antonio Prado, a fianco di rappresentanti del Governo tedesco, del Governo olandese, del Governo Sloveno, di Europol, della Commissione europea, di Università da tutta Europa e inoltre di Google, Amazon, Facebook, Netflix e altri.

I membri hanno avuto il compito di votare sulle decisioni per il rinnovo delle cariche della comunità RIPE, sul bilancio e hanno lavorato per cinque giorni sulle regole alla base del Governo di Internet.

Tra i contributi portati dalla Città di San Benedetto, si segnala quello sulla discussione di un nuovo modello di indirizzamento per gli oggetti della Smart City proposto dall’istituto delle Nazioni Unite “ITU”(International Telecommunication Union). Questi argomenti sono stati poi ripresi dalla stampa internazionale di settore e pubblicati ieri qui (https://comunesbt.us14.list-manage.com/track/click?u=cee83d27890e284441c7cbf86&id=f9641dd7a4&e=5405d61330).

Si è trattato dunque di un’attività virtuosa che ha consentito alla città di relazionarsi con i big della Rete e di esercitare le buone pratiche internazionali nella trasformazione digitale.

