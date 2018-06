Ha passato la notte nell’albergo Excelsior, dove si è intrattenuto con ospiti e personale della struttura per foto e autografi, dopo l’esibizione a Sant’Omero il 3 giugno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In Riviera spunta un nome importante della musica italiana.

Il noto cantautore Ron, nella mattinata del 4 giugno, era a San Benedetto del Tronto. Ha passato la notte nell’albergo Excelsior, dove si è intrattenuto questa mattina a colazione con ospiti e personale della struttura per foto e autografi, dopo l’esibizione a Sant’Omero il 3 giugno in piazza per la festa patronale del borgo abruzzese.

Ron, Rosalino Cellamare il suo vero nome, ha cantato, in versione acustica, tutti i 12 brani dell’album “Lucio”, dedicato all’amico Lucio Dalla.

Lo scorso anno il cantante ha partecipato ad uno dei concerti di “RisorgiMarche”, festival ideato da Neri Marcorè per il rilancio delle zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016.

