GROTTAMMARE – Appuntamento sociale.

Sabato 9 e domenica 10 giugno dalle 16,30 alle 18,30 presso il Centro di Aggregazione Giovanile l’Isola che c’è, a Grottammare in via Ischia I: “Il Nido Vuoto: quando i figli crescono”.

Con il Patrocinio del Comune di Grottammare l’Associazione di promozione sociale “Emozioni in corso” presenta il primo di una serie di seminari esperienziali permamme e papà. In questo primo seminario vogliamo offrire ai genitori uno spazio dove sperimentare risorse e apprendere nuove competenze per affrontare il delicato momento della separazione dai figli che crescono, con serenità. Durante il percorso verranno proposti giochi interattivi che permetteranno di entrare neltema e affrontarlo in maniera leggera, rilassata e al contempo coinvolgente, per lasciare ai partecipanti degli strumenti su come attraversare questo aspetto della vitagenitoriale.

Programma:

Sabato 9 giugno dalle 16,30 alle 18,30

– Mamma, papà vado a vivere da solo!

– Coffee break

– Il mio bambino è diventato un adulto

Domenica 10 giugno dalle 16,30 alle 18,30

– Il nido vuoto: “assenza più acuta presenza”

– Coffee break

– Una nuova stagione: riscoprirsi coppia

Gli incontri saranno condotti da:

Rita Imbrescia – Psicologa e Psicoterapeuta della Gestalt

Sonia Imbrescia – Pedagogista ed Educatrice Sociale

Il corso è a numero chiuso: max 15 partecipanti. Per partecipare occorre prenotarsi contattando gli organizzatori ai recapiti di seguito indicati: Rita Imbrescia 3336181534 Sonia Imbrescia

3395262983 oppure scrivere all’indirizzo aps.emozioniincorso@gmail.com.

Costo del seminario: 20 euro a persona. Partecipazione gratuita per gli associati

Possibilita’ di associarsi il giorno del seminario. Ricordiamo che la quota associativa garantisce la possibilità di partecipare a tutti gli altri eventi gratuiti per i soci dell‘Associazione organizzati durante l’anno.

Per saperne di più su cosa propone Emozioni in Corso è possibile: Visitare il sito: www.apsemozioniincorso.wixsite.com/associazione.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 23 volte, 23 oggi)