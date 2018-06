Non si registrano, per fortuna, conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte ma i residenti lamentano la pericolosità di quel tratto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella mattinata del 4 giugno.

A San Benedetto del Tronto, tra via Ferri e De Carolis, incidente fra due auto per cause in fase di accertamento.

Non si registrano, per fortuna, conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte ma i residenti lamentano la pericolosità di quel tratto.

Sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi.

