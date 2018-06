SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto e atmosfera delle grandi occasioni al “Riviera delle Palme” che farà registrare presenze da record stasera per Samb-Cosenza, secondo round dei quarti di finale dei playoff. Ci si gioca la B e il popolo rossoblu, che la sogna dal 1989 ha risposto alla grande: questa sera si toccheranno le 10 mila presenze visto che l’ultimo aggiornamento, delle 18, parlava di 9700 tagliandi staccati. Sold out tutti i settori dello stadio, qualche biglietto rimane in Tribuna Laterale Sud, aperta straordinariamente stamane dalla società.

Tanti anche i cosentini, che saranno circa in 760 a occupare la Curva Sud. Cancelli aperti dalle 18 e 30, quando c’era già parecchia gente in fila su tutti gli ingressi. Grande accoglienza per il bus della squadra, accolto da una pioggia di applausi al transito nei pressi dello stadio.

Dalle 19 squadra in campo per “saggiare” l’erba del Riviera. VIDEO

La partita

E’ iniziato il riscaldamento della squadra con lo speaker che annuncia l’ingresso degli undici titolari in campo per il “warm-up”. L’accoglienza per ognuno di loro della Nord, già quasi tutta gremita, è da brividi. VIDEO

Formazioni ufficiali. Arrivano alle 19 e 50 le formazioni delle due squadre che non cambiano praticamente nulla tra i 22 iniziali in campo mercoledì al San Vito Marulla di Cosenza. 3-5-1-1 per Moriero con Bellomo e Miracoli davanti.

Samb (3-5-1-1): Perina, Conson, Miceli, Patti, Rapisarda, Marchi, Bove, Gelonese, Valente, Bellomo, Miracoli. Allenatore: Francesco Moriero. A disposizione: Raccichini, Ceka, Mattia, Di Massimo, Esposito, Stanco, Di Pasquale, Demofonti, Candellori, Filoia, Tomi, Aridità.

Cosenza (3-5-2): Saracco, Idda, Dermaku, Camigliano , Corsi, Bruccini, Mungo, Palmiero, D’Orazio, Tutino, Okereke. Allenatore: Piero Braglia. A disposizione: Zommers, Ramos, Perez, Pasqualoni, Boniotti, Baclet, Trovato, Calamai, Loviso, Pascali, Braglia.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna

Assistenti: Lorenzo Biasini e Luca Bianchini di Cesena

Quarto Ufficiale: Nicolò Cipriani di Empoli

Note:

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli:

DIRETTA

Primo Tempo

