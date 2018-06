SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 2 giugno, con l’inaugurazione alla Palazzina Azzurra delle due mostre delle opere

grafico-pittoriche dello Studio d’Arte Misoul e dello street artist internazionale MisterThoms, ha avuto ufficialmente inizio il “Festival dell’Arte sul Mare 2018”, che la mattina di domenica 3, ha poi visto l’inizio dei lavori lungo il molo sud e, nel pomeriggio, presso la Palazzina Azzurra, una conferenza sulla street art, tenuta dall’ospite del Festival, Mister Thoms.

Il Festival, che quest’anno si compone di ben cinque sezioni e che vedrà la partecipazione di scultori, muralisti, installatori e di due scuole della nostra città, si chiuderà il 9 giugno prossimo, dopo aver dato vita ad una settimana artistica ricca di eventi da non perdere.

Il prossimo evento gratuito ed intitolato “Cantiamo il Jazz”, si terrà mercoledi 6 giugno alle 21,30 presso il molo sud, in corrispondenza del monumento al gabbiano Jonathan, dove il Giacinto Cistola Trio, composto da Giacinto Cistola alla chitarra, Pierpaolo Pica al contrabbasso e Dario Di Giammartino alla batteria, accompagnerà la cantante Grazia Giai-Levra, che interpreterà in chiave jazz alcune tra le più note canzoni napoletane.

Il giorno dopo, giovedì 7 giugno, alle ore 17, sempre al molo sud, un altro evento gratuito intitolato “Visitiamo il MAM”, permetterà di partecipare ad una visita guidata del Museo dell’Arte sul Mare, lungo il molo sud e sarà a cura degli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Fazzini” di Grottammare, che illustreranno e spiegheranno agli intervenuti le 158 opere presenti nel museo a cielo aperto.

L’appuntamento è per le ore 17 all’ingresso del molo sud.

Un altro interessante evento sarà costituito dal workshop sulle Discipline artistiche che sarà tenuto dallo Studio d’Arte Misoul alla Palazzina Azzurra alle ore 17 del 6 e 7 giugno.

Infine, un ultimo importante appuntamento, sarà quello di sabato 9 giugno alle 18,30, sempre al molo sud, dove, durante la cerimonia di chiusura del “Festival dell’Arte sul Mare 2018”, gli scultori, i muralisti, gli installatori e le scuole, presenteranno alla città, rappresentata dalle autorità convenute, le opere da loro realizzate.

Da domenica 3 giugno, sarà possibile assistere alla Palazzina Azzurra, in prossimità dell’ingresso, alla performance dell’artista Ambra Lorito che con le sue sculture sonore e tattili, interagirà con il pubblico. Sarà possibile assistere alla stessa performance anche sabato 9 giugno al molo sud, in corrispondenza del monumento al gabbiano Jonathan.

Oltre agli eventi citati, ogni giorno, durante l’intera settimana, sarà possibile vedere al lavoro gli artisti e ricevere da loro le spiegazioni sulle opere che stanno realizzando. Inoltre, sia alla Palazzina Azzurra che nel MAM al molo sud, sarà distribuito il bellissimo catalogo di 60 pagine a colori del Festival, curato da Fabrizio Mariani, responsabile della Comunicazione Visiva del Comune di San Benedetto, con la rassegna fotografica di tutte le 158 opere presenti nel MAM e realizzate negli anni precedenti a partire dal 1996.

