In poco più di 24 ore polverizzati oltre 2000 tagliandi. Lunghe code registrate fin dalla mattina al botteghino della Curva Nord. Sold out Tribuna Mare e Laterale Nord: i cancelli aprono alle 18 e 30

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunghe code sin da stamattina al botteghino della Curva Nord, aperto dalle 9 fino a stasera a ridosso della partita(i biglietti, in ogni caso, si possono continuare a fare sui circuiti BookingShow e nei punti vendita). La febbre per Samb-Cosenza, gara di ritorno dei playoff è altissima.

Attorno all’ora di pranzo la quota biglietti venduti per stasera si attesta alla cifra record per questa stagione di 9375. Tra ieri e oggi polverizzati praticamente 2200 tagliandi (la cifra era di 7200 alla serata del 1° giugno). Completamente riempite sia la Tribuna Est Mare che la Laterale Nord dalla parte opposta, la società ha deciso sin dalla tarda mattinata di mettere in vendita anche i biglietti per la Tribuna Laterale Sud al prezzo di 18 euro per il biglietto intero e 14 per il ridotto.

I cancelli dello stadio aprono dalle 18 e 30 e la Samb raccomanda di arrivare in anticipo al Riviera per aiutare le operazioni di accesso. Viale dello Sport chiude dalle 18 per permettere l’arrivo dei circa 760 tifosi del Cosenza.

