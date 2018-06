Ultimo atto della competizione europea che ha visto i rossoblu comunque grandi protagonisti arrendendosi soltanto ai campioni in carica dell’edizione 2017

NAZARÈ – Si chiude con una bella e netta vittoria l’Euro Winners Cup 2018dell’Happy Car Samb Beach Soccer, che nell’ultimo match batte 6-1 i georgiani della Dinamo Batumi, già piegati nel girone.

Tutto facile per i rossoblù, grazie all’uno-due in avvio del Pistolero Franco Palma, in campo negli ultimi due giorni con dei punti di sutura dopo lo scontro con Bruno Torres nella battaglia contro il Braga.

Gli uomini di mister Oliviero Di Lorenzo non si accontentano e trovano anche il gol del Tanque Pablo Perez, bravo a beffare il portiere con un preciso colpo di testa su ottimo rinvio di Andrea Chiodi.

Poi sale in cattedra Ale Ietri, che segna una bella doppietta e si toglie la soddisfazione di sbloccarsi in Winners prima dell’avvio della stagione italiana. La Dinamo Batumi segna la rete della bandiera, ma Franco Palma fissa il risultato sul definitivo 6-1 e timbra la sua tripletta personale.

La Samb saluta Nazarè con un positivo settimo posto (miglior risultato europeo della storia rossoblù) e dopo aver reso dura la vita a qualsiasi avversario incontrato.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 29 volte, 29 oggi)