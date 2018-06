GROTTAMMARE – Ancora tutto esaurito per la settima volta. Un Teatro delle Energie, il primo giugno a Grottammare, gremito e un pubblico attentissimo, emozionato e in estasi ha accolto il Maestro Roberto Pomili con il suo concerto di Gala dell’Opera Lirica e canzoni napoletane. In tanti lo hanno raggiunto, da Pescara, Rimini, l’Aquila, Vasto, Ancona, Perugia, Pesaro, persino Bologna, il mito non si smentisce e la sua carriera non ha limiti.

Il Maestro ha rievocato la testimonianza storica e culturale, di un patrimonio che ci appartiene, ma anche e soprattutto l’espressione di un lirismo universale, nutrito di sentimenti eterni come la malinconia, la nostalgia, la sensualità, l’eleganza e la passione che troviamo nella musica di G.Puccini e di altri compositori.

In questo concerto il compositore e direttore d’orchestra ufficiale dell’American International Orchestra” Roberto Pomili, ha presentato arie tratte dalle opere piu’ importanti, tra le quali: La Boheme, La traviata, Manon Lescaut, Gianni Schicchi, Tosca, Carmen, Turandot, Madama Butterfly, ma anche brani appartenenti alla tradizione napoletana, dove ha fatto rivivere le poesie scritte da G. D’Annunzio e musicate da P.Tosti come ‘A Vucchella, Marechiare, e tanti altri autori come G.Rossini e la sua danza napoletana.

Il maestro, come dice il sindaco Enrico Piergallini, non e’ solo una garanzia per la nostra città’ ma anche un punto di riferimento su cui investire, in ogni suo concerto ha ottenuto un “Sold Out” a più’ di dieci anni in Italia e anche in America, Cina , India, Tailandia, Corea, e in diverse città’ europee.

Tutti sono onorati di averlo come ospite, e’ anche un ottimo compositore e un grande contrabbassista, a New York ha venduto 10 mila copie dei suoi cd in un solo anno, a breve presentera’ un altro grande evento da non perdere, quindi tutti pronti per seguirlo.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 19 volte, 19 oggi)