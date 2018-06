Il titolo di Campione d’italia Dilettanti se lo aggiudica per il 2° anno consecutivo una squadra lombarda. L’Aurora guidata da Ivan Javorčić, succede nell’albo d’oro al Monza, conquistando lo scudetto di Serie D, battendo per 2-1 (3° anno consecutivo che la finale della manifestazione si conclude con questo punteggio) nella finale di San Giovanni Valdarno (Arezzo) la Vibonese. All’interno tutti i risultati e verdetti (parziali) dalla Serie B all’Eccellenza passando per la Serie C .

Finale Poule Scudetto Dilettanti di sabato 2 giugno 2018 a San Giovanni Valdarno (Arezzo) :

Vibonese (Squadra vincitrice del Girone I della Serie D)-Aurora Pro Patria (Squadra vincitrice del Girone B della Serie D) 1-2 (36’Di Sabato, 61’Molnar, 90’Luigi Silvestri [V]).

Aurora Pro Patria (al 1° Scudetto Dilettanti vinto), succede nell’albo d’oro al Monza (che la scorsa stagione aveva vinto lo scudetto battendo in finale sempre per 2-1, il Ravenna), conquistando il titolo di Campione d’Italia Dilettanti 2018.

ALBO D’ORO SCUDETTO DILETTANTI:

1952/53: Catanzaro; 1953/54: Bari; 1954/55: Colleferro (batte al sorteggio Mestrina); 1955/56: Siena ; 1956/57: Ravenna; 1957/58: Cosenza, Mantova e Spezia (ad ex aequo nel Campionato Interregionale) e Civitavecchiese (giocato tra le vincitrici dei gironi 1a Categoria); 1958/59:Cascina (giocato tra le vincitrici dei gironi del Campionato Nazionale Dilettanti); 1959/60: Ponziana (giocato tra le vincitrici dei gironi di 1a Categoria); 1960/61: Borgomanero (giocato tra le vincitrici dei gironi 1a Categoria) ; 1961/62: Nocerina (giocato tra le vincitrici dei gironi 1a Categoria); Poi non assegnato fino alla stagione –1966/67: Sessana (giocato tra le vincitrici dei gironi di 1a Categoria); Poi dal 1988 al 1992 è stato assegnato il trofeo Jacinto (che si giocava tra le squadre di Interregionale promosse in C2; torneo precursore dell’odierno Scudetto Dilettanti):

1987/88: Trani; 1988/89: Valdagno; 1989/90: Enna; 1990/91: Matera; 1991/92: Oltrepò.

–1992/93: Crevalcore; 1993/94: Pro Vercelli ; 1994/95: Taranto ; 1995/96 (fu per la prima ed unica volta un torneo precursore dei Play Off a cui parteciparono le squadre classificate dal 2° al 5° posto di ogni Girone per giocarsi un eventuale ripescaggio): Castel San Pietro (successivamente non ripescato in C2) ; 1996/97: Biellese; 1997/98: Giugliano; 1998/99: Lanciano (fino alla scorsa stagione era in Serie B, ora dopo il fallimento societario è inattivo); 1999/00: Sangiovannese; 2000/01: Palmese; 2001/02: Olbia; 2002/03: Cavese; 2003/04: Massese; 2004/05: Bassano Virtus; 2005/06: Paganese; 2006/07: Tempio (successivamente non ammesso in C2) ; 2007/08: San Felice Normanna; 2008/09: Pro Vasto (dopo il fallimento dell’estate 2010 ed essere rimasta fuori per 2 anni da tutti i campionati, oggi riprendendo nome del passato Vastese si trovava in Eccellenza Abruzzo, campionato vinto proprio quest’anno ottenendo la promozione in Serie D); 2009/10: Montichiari ; 2010/11: Cuneo; 2011/12: Unione Venezia; 2012/13: Ischia Isolaverde; 2013/14: Pordenone; 2014/15: Siena; 2015/16: Viterbese Castrense; 2016/17: Monza; 2017/18: Aurora Pro Patria.

TABELLINO DI VIBONESE-AURORA PRO PATRIA 1-2 (1°T. 0-1)

VIBONESE: Allenatore:Nevio Orlandi

AURORA PRO PATRIA: Allenatore: Ivan Javorčić

Arbitro: Maria Marotta di Sapri (Salerno), coadiuvato dagli assistenti: Davide Stringini di Avezzano (L’Aquila) e Lorenzo Colasanti di Grosseto.

Reti: 36’Di Sabato (A.P.), 61’Molnar (A.P.), 90’Luigi Silvestri (V).

Ammoniti:

Angoli:

Recuperi:

Spettatori: circa.

Note: Gara giocata al Comunale Virgilio Fedini di san Giovanni Valdarno Arezzo).

Vibonese (4-4-2): Mengoni; Franchino (18’ st Arario), Silvestri, Altobello (28’ st Dorato), Tito; Sowe, Obodo, Ba (19’ st Buda), Ciotti; Silvestro (7’ st Malberti), Bubas. A disp: Spataro, Lettieri, Vacca, Da Dalt, Raso. All: Orlandi

Pro Patria (3-5-2): Mangano; Molnar, Zaro, Scuderi (29’ st Chiarion); Cottarelli, Colombo, Di Sabato (20’ st Gazo), Pettarin (41’ st Mozzanica), Galli; Santana (32’ st Gucci), Le Noci. A disp: Guadagnin, Ghioldi, Ugo, Pedone, Bortoluz. All: Javorcic

Arbitro: Maria Marotta di Sapri. Assistenti: Davide Stringini di Avezzano, Lorenzo Colasanti di Grosseto.

Marcatori:

Ammoniti: Zaro (P), Silvestri (V), Scuderi (P), Altobello (V),

Note: Lievemente nuvoloso. Temperatura intorno ai 25°. Terreno in perfette condizioni. Recupero: 1’ pt – 5’ st. Angoli 9 a 3 a favore della Vibonese

SERIE D 2017/18

Queste le 9 squadre dei rispettivi Gironi di Serie D promosse in Serie C:

Girone A (a 20 squadre): Gozzano ;

Girone B (a 19 squadre, visto il ripescaggio in soprannumero della Calcio Romanese) : Aurora Pro Patria ;

Girone C : Virtus Vecomp Verona ;

Girone D (a 20 squadre): Rimini;

Girone E: Albissola 2010 ;

Girone F: Vis Pesaro ;

Girone G : Rieti ;

Girone H : Potenza ;

Girone I : Vibonese che nello spareggio del Comunale Granillo di Reggio Calabria ha battuto (5-3 ai rigori, dopo lo 0-0 tempi regolamentari e supplementari) il Troina con cui aveva chiuso Regular Season in testa a pari punti (76). Sequenza rigori: Kenneth Obodo (V) gol, Giovanni Fricano (T) gol, Franchino (V) gol, Tuninetti (T) gol, Luigi Silvestri (V) gol, Federico Vazquez (T) gol, Bubas (V) gol, Giacomo Fricano (T) alto ed Alan Arario (V) gol.

In neretto le 9 squadre promosse in Serie C

Le 9 vincitrici dei rispettivi gironi si giocano lo Scudetto Dilettanti (vinto la scorsa stagione dal Monza).

A queste 9 squadre promosse si aggiungono nella Serie C che verrà (2018/19) Novara (20°), Pro Vercelli (21a) e Ternana (22a) retrocesse dalla Serie B.

CALENDARIO COMPLETO POULE SCUDETTO 2018:

Girone Triangolare 1: Gozzano (Girone A), Pro Patria (Girone B) e Virtus Vecomp Verona (Girone C)

Girone Triangolare 2: Rimini (Girone D), Albissola (Girone E) e Vis Pesaro (Girone F)

Girone Triangolare 3: Rieti (Girone G), Potenza (Girone H) e Vibonese (Girone I)

Fase finale per il Titolo di Campione d’Italia Dilettanti 2017/18:

Risultati 1a Giornata Gironi Triangolari di domenica 13 maggio 2018 :

Girone Triangolare 1: Pro Patria (3 punti)-Virtus Vecomp Verona (0 punti) 3-1 (12’Zaro, 35’Pedrinelli [V.V.V.], 64’Cottarelli, 91’Mozzanica). Ha riposato: Gozzano (-).

Girone Triangolare 2: Rimini (un punto)-Albissola (un punto) 4-4 (6’Cargiolli [A], 18’Cargiolli [A] su rigore, 48’Gargiulo [A], 65’Guiebre [R], 68’Carballo [A], 84’Alex Ambrosini [R], 86’Valeriani [R], 90’Cicarevic [R]. All’89’espulso Boveri dell’Albissola per doppia ammonizione. Ha riposato: Vis Pesaro (-)

Girone Triangolare 3: Potenza (un punto)-Rieti (un punto) 0-0 (Al 12’espulso Ciro Panico del Potenza per fallo da ultimo uomo). Ha riposato: Vibonese (-).

Risultati 2a giornata di domenica 20 maggio:

Girone Triangolare 1: Virtus Vecomp Verona (0)-Gozzano (3) 0-2 (17’Gemelli, 66’Paolo Romeo). Ha riposato: Pro Patria (3).

Girone Triangolare 2: Vis Pesaro (0)-Rimini (4) [Gara giocata sul neutro Comunale di Fossombrone ed a porte chiuse] 1-2 (40’Baldazzi [V.P.], 58’Daniele Simoncelli, 89’Alex Ambrosini) . Ha riposato: Albissola (1).

Girone Triangolare 3: Vibonese (3)-Potenza (1) 4-0 (7’Silvestro, 51’Bubas, 57’Tito e 66’Pietro Ciotti). Ha riposato: Rieti (1).

Risultati 3a ed ultima giornata di mercoledì 23 maggio :

Girone Triangolare 1: Gozzano-Pro Patria 0-0 (Al 48’Le Noci della Pro Patria, ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Gattone che ha deviato la sfera in corner). Ha riposato: Virtus Vecomp Verona.

Classifica Finale: Pro Patria * (differenza reti +2, gol fatti 3) e Gozzano ** (differenza reti +2, gol fatti 2; migliore seconda) 4 , Virtus Vecomp Verona 0.

*= 1a classificata in quanto a parità di punti, scontro diretto e differenza reti ha segnato un gol in più (3 vs 2) rispetto alla squadra giunta 2a.

**= Qualificata alle semifinali come migliore tra le seconde grazie ad migliore differenza reti (+2 vs +1) rispetto al Rimini.

Girone Triangolare 2: Albissola-Vis Pesaro 2-0 (46′ e 75’Cargiolli). Ha riposato: Rimini.

Classifica Finale: Albissola (differenza reti +2) * e Rimini (differenza reti +1) 4, Vis Pesaro 0.

*= 1a classificata in virtù della migliore differenza reti rispetto alla squadra giunta 2a.

Girone Triangolare 3: Rieti-Vibonese 1-2 (8’Bubas, 29’Tiraferri [R], 37’Pietro Ciotti. All’85’espulso Giacomo Biondi del Rieti per doppia ammonizione) Ha riposato: Potenza.

Classifica Finale: Vibonese 6, Rieti e Potenza 1.

In neretto le 4 squadre approdate alle semifinali.

Risultati semifinali in gara unica di giovedì 31 maggio 2018:

1a semifinale al Comunale di Rignano sull’Arno (Firenze): Aurora Pro Patria-Albissola 4-0 (8’Mario Alberto Santana, 55’Le Noci, 69’Alex Pedone, 88’Alex Pedone su rigore)

2a semifinale al Comunale Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno (Arezzo): Gozzano-Vibonese 1-3 (7’Michele Silvestro, 64’Messias [G], 66’Luigi Silvestri, 83’Pietro Ciotti. Al 78’espulso per gioco falloso l’attaccante brasiliano del Gozzano Messias)

In neretto le 2 squadre approdate in finale.

Finale di sabato 2 giugno 2018 al Comunale Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno (Arezzo):

Vibonese-Aurora Pro Patria 1-2 (36’Di Sabato, 61’Molnar , 90’Luigi Silvestri [V]).

L’ Aurora Pro Patria (al 1° Scudetto Dilettanti vinto), succede nell’albo d’oro al Monza (che la scorsa stagione aveva vinto lo scudetto battendo in finale sempre per 2-1, il Ravenna), conquistando il titolo di Campione d’Italia Dilettanti 2018.

RISULTATI 1A FASE (O SEMIFINALI CHE DIR SI VOGLIA) PLAY OFF DEI 9 GIRONI DI SERIE D DI DOMENICA 13 MAGGIO 2017:

Girone A (a 20 squadre):

Como (2°)-Pro Sesto (5a) 1-0

Caronnese (3a)- Chieri (4°) [Gara che era stata sospesa al 1° minuto del 2° tempo sullo 0-0, per impraticambilità di campo dovuta al violento temporale abbattutosi sullo Stadio Comunale di Caronno Pertusella (Varese) e poi recuperata mercoledì 16 maggio] 2-4.

Girone B (a 19 squadre, visto il ripescaggio in soprannumero della Calcio Romanese):

Rezzato (2°)-Darfo Boario (5°) 2-3

Ponte San Pietro Isola (3°)-Pergolettese (4a) 1-2 D.T.S.

Girone C:

Campodarsego (2°)-Adriese (5a) 2-2 D.T.S.

Union Azignanochiampo (3°)-Mantova (4°) 5-2.

Girone D (a 20 squadre):

Imolese (2a)-Sangiovannese (5a) [Gara giocata domenica 20 maggio] 2-2 D.T.S.

Forlì (3°)-Fiorenzuola (4°) 0-0 D.T.S.

Girone E:

Unione Sanremo (2a)-Viareggio (5°) 1-0

Ponsacco (3°)-Real Forte Querceta (4°) [Gara giocata a porte chiuse al Comunale di Ponte a Egola, frazione del comune italiano di San Miniato, in provincia di Pisa] 3-2.

Girone F:

Matelica (2°)– L’Aquila (5°) 3-0 (45’Gianmarco Gabbianelli su rigore, 55’Cuccato, 93’Callegaro su rigore. Espulsi: all’80’Malagò del Matelica per proteste ed al 92′ Alex Gagliardini de L’Aquila per fallo da ultimo uomo su D’Appollonia fermato con una gomitata alla bocca)

Avezzano (3°)-Pineto (4°) 0-2 (9’Gragnoli, 94’Di Rocco. Al 18’Cerone dell’Avezzano ha fallito un rigore, calciandolo fuori. L’Avezzano ha colpito ben 5 legni: al 21’traversa con un tiro-cross di Pellecchia, al 26’palo di Bisegna su punizione, al 32’palo di Dos Santos in girata, al 36′ traversa colpita da Cerone con un tiro dai 30 metri ed al 50’palo pieno di Cerone su punizione dal limite) .

Girone G:

Albalonga (2°) -Latina (5°) 2-1

SFF Atletico (3°)-Trastevere (4°) 1-3.

Girone H:

Cavese (2a)-Audace Cerignola (5a) 1-0

Team Altamura (3°)-Taranto (4°) 0-2.

Girone I:

Troina (2°)-Igea Virtus Barcellona (5°) [Gara giocata domenica 20 maggio] 1-3

Nocerina (3a)- Ercolanese (4a) 0-1.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto le squadre approdate alla 2a Fase (Finale di Girone).

Risultati delle 9 Finali (2a Fase) PLAY OFF dei rispettivi Gironi di Serie D di domenica 20 maggio:

Girone A: Como (2°)-Chieri (4°) 3-2 D.T.S.

Girone B: Pergolettese (4a)-Darfo Boario (5°) 1-0

Girone C: Campodarsego (2°)-Union Azignanochiampo (3°) [Gara giocata sabato 26 maggio] 3-4

Girone D: Imolese (2a)-Forlì (3°) [Gara giocata domenica 27 maggio] 1-0

Girone E: Unione Sanremo (2a)-Ponsacco (3°) 0-2

Girone F: Matelica (2°)-Pineto (4°) 2-0 (26’Gianmarco Gabbianelli, 32’Angelilli)

Girone G: Albalonga (2°)-Trastevere (4°) 3-1 D.T.S.

Girone H: Cavese (2a)-Taranto (4°) [Gara giocata senza la presenza del pubblico ospite visto divieto deciso dal Prefetto di Salerno per motivi di sicurezza] 3-1.

Girone I: Ercolanese (4a)-Igea Virtus Barcellona (5°) [Gara giocata domenica 27 maggio] 0-3.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto le 9 squadre che hanno vinto i Play Off dei rispettivi Gironi.

Le 9 squadre vincenti formano una graduatoria per eventuali ripescaggi in Serie C.

ALBO D’ORO PLAY OFF NAZIONALI DI SERIE D: (disputati dal 2006 al 2015)

2005/06: Monopoli ;

2006/07: Casale (non venne poi ripescato nell’allora C2) ;

2007/08: Sambonifacese ;

2008/09: Nocerina;

2009/10: Matera ;

2010/11: Rimini ;

2011/12: Nuova Cosenza (non ripescata poi in Seconda Divisione);

2012/13: Virtus Vecomp Verona;

2013/14: Correggese (poi non ripescata in Lega Pro, nella nuova Serie C riunificata);

2014/15: Sestri Levante (non è stato poi ripescato in Lega Pro)

RISULTATI PLAY OUT IN GARA UNICA DI DOMENICA 20 MAGGIO:

Girone A (a 20 squadre):

Oltrepovoghera (15°)– Varese (18a) [Gara giocata domenica 13 maggio] 2-0

Casale (16°)-Varesina (17a) 1-1 D.T.S.

Girone B (a 19 squadre, visto il ripescaggio in soprannumero della Calcio Romanese):

Lumezzane (15°)-Ciserano (16°) 2-3

Girone C:

Non si disputano play out visto distacchi pari (14 vs 15a) e superiore (13a vs 16a) agli 8 punti.

Girone D (a 20 squadre):

Castelvetro (14°)- Mezzolara (15°) 0-2

Girone E:

Rignanese (14a)- Scandicci (15°) 0-2

Girone F:

Virtus San Nicolò (14°)-Jesina (15a) [Gara giocata al Comunale Nuovo di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo)] 2-1 (8’Trudo [J], 12’Bontà, 89’Michael Liguori. Espulsi: al 58’Carotti della Jesina per doppia ammonizione, al 72’Massetti della Virtus San Nicolò per aver colpito un giocatore avversario con una gomitata al volto ed al 73’Calcina della Jesina per doppia ammonizione)

Girone G:

Lanusei (14°)-Nuorese (15a) 2-0 .

Girone H:

Turris (13a) -Aversa Normanna (16a) 2-0

San Severo (14°)-Frattese (15a) [Gara giocata sabato 19 maggio] 1-2.

Girone I:

Palmese (14a) – Ebolitana (15a) 3-0 .

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari.

In neretto le squadre che hanno vinto i play out dei rispettivi Gironi e si sono dunque salvate.

Ricordiamo che la squadra che ha pareggiato in casa si salva (come quelle che hanno vinto dentro o fuori casa) in virtù del miglior piazzamento al termine della Regular Season.

Dunque retrocedono dopo Play Out: Varese e Varesina (nel Girone A), Lumezzane (nel Girone B), Castelvetro (nel Girone D), Rignanese (nel Girone E), Jesina (nel Girone F), Nuorese (nel Girone G), Aversa Normanna e San Severo (nel Girone H) ed Ebolitana (nel Girone I).

Le squadre di Serie D retrocesse direttamente in Eccellenza sono: Derthona [19°] e Castellazzo Bormida [20°] (nel Girone A, a 20 squadre); Grumellese [17a], Dro Alto Garda [18°] e Calcio Romanese [19a] (nel Girone B, a 19 squadre, visto il ripescaggio in soprannumero proprio della Calcio Romanese), Montebelluna [15°], Calvi Noale (16°), Liventina [17a] ed Abano [18°] (nel Girone C); Vivialtotevere Sansepolcro [18°], Correggese [19a] e Colligiana [20a] (nel Girone D, a 20 squadre); Finale Ligure [16°], Argentina [17a] e Valdinievole Montecatini [18°] (nel Girone E); Monticelli [16°], Fabriano Cerreto (17°) e Nerostellati Pratola 1910 [18°] (nel Girone F); Anzio Lavinio [16°], Tortoli [17°] e San Teodoro [18°] (nel Girone G); Manfredonia [17°] e Molfetta [18°] (nel Girone H); Sport Club Palazzolo [16°], Paceco [17°] ed Isola Capo Rizzuto [18°] (nel Girone I).

COPPA ITALIA SERIE D (vinta la scorsa stagione dal Chieri)

Risultati Semifinali di mercoledì 11 e 18 aprile (andata) e 25 aprile e 2 maggio (ritorno) 2018:

Crema-Campodarsego (Gara d’andata giocata mercoledì 18 aprile; gara di ritorno giocata mercoledì 2 maggio) 0-0 ed 1-2 (5’Kabine, 56’Aliù, 72’Jacopo Mantovani [Cam])

Potenza-San Donato Tavarnelle (Gara d’andata giocata mercoledì 11 aprile; gara di ritorno giocata mercoledì 25 aprile) 1-1 (14’França [P], 39’Giordani [S.D.T.]. Al 93′ espulso Carradori del San Donato Tavarnelle per gioco falloso) e 0-2 (33’Giordani, 53’Vecchiarelli. Al 69’espulso Regoli del San Donato Tavarnelle per aver sputato ad un calciatore avversario).

In neretto le 2 squadre approdate in finale.

Finale in gara unica di sabato 19 maggio 2018, giocata al Comunale Gino Bozzi di Firenze:

San Donato Tavarnelle-Campodarsego 0-0 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

Sequenza rigori: Pietribiasi (C) gol, Picascia (S.D.T.) gol, Caporali (C) gol, Rinaldini (S.D.T.) gol, Kabine (C) gol, Nuti (S.D.T.) gol, Daniel Beccaro (C) gol, Caciagli (S.D.T.) gol, Radrezza (C) gol e Nicola Pozzi (S.D.T.) palo.

Il Campodarsego (al 1° titolo) guidato in panchina da Gianfranco Fonti succede nell’albo d’oro della manifestazione al Chieri (che aveva vinto il trofeo la scorsa stagione) vincendo la Coppa Italia di Serie D 2017/18.

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

Albo d’Oro Coppa Italia Dilettanti dall’inizio (1966/67) fino alla stagione 1989/90 , stagioni in cui era riservata alle squadre del 5° e 6° livello del calcio italiano:

1966 /67: Impruneta;

1967/68: S.T.E.F.E.R. Roma ;

1968/69: ALMAS Roma;

1969/70:Ponte San Pietro;

1970/71: Montebelluna ;

1971/72: Unione Valdinievole ;

1972/73: Jesolo;

1973/74: Miranese;

1974/75: Banco di Roma ;

1975/76: Sorinese;

1976/77: Casteggio ;

1977/78: Sommacampagna ;

1978/79: Ravanusa ;

1979/80: Cittadella ;

1980/81: Internapoli ;

1981/82: Leffe ;

1982/83: Lodigiani ;

1983/84: Montevarchi ;

1984/85: Solvay Rosignano ;

1985/86: Cassino ;

1986/87: Avezzano ;

1987/88: Altamura ;

1988/89: Sestese;

1989/90: Breno .

Albo d’Oro Coppa Italia di C.N.D. dal 1991 al 1999:

1990/91:Savona;

1991/92: Torres;

1992/93: Treviso;

1993/94: Varese ;

1994/95: San Severo ;

1995/96:Alcamo;

1996/97: Astrea ;

1997/98: Campobasso;

1998/99:Casale.

Albo d’Oro Coppa Italia Dilettanti (quando il titolo era unificato: vincitrice Coppa Italia di serie D vs vincitrice Coppa Italia di Eccellenza e Promozione Nazionale) dal 1991 al 1999:

1990/91: Savona ;

1991/92: Quinzano;

1992/93: Treviso;

1993/94:Varese ;

1994/95:Iperzola;

1995/96: Alcamo ;

1996/97: Astrea ;

1997/98: Larcianese ;

1998/99: Casale.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA DI SERIE D (da non confondere con l’attuale Coppa Italia Dilettanti):

1999/00: Castrense ;

2000/01: Todi;

2001/02: Pievigina;

2002/03:Sansovino;

2003/04:Juve Stabia (oggi in Serie B);

2004/05: U.S.O. Calcio;

2005/06:Sorrento;

2006/07:San Felice Normanna ;

2007/08: Como ;

2008/09: Sapri ;

2009/10: Matera;

2010/11: Perugia;

2011/12: Sant’Antonio Abate;

2012/13:Torre Neapolis (detto anche Turris);

2013/14: Pomigliano;

2014/15: Monopoli

2015/16: Fondi

2016/17: Chieri

2017/18:Campodarsego.

La Coppa Italia di Serie D (vinta la scorsa stagione dal Chieri) è iniziata domenica 20 agosto 2017 con il Turno Preliminare in gara unica a cui hanno fatto poi seguito il 1° Turno del 27 agosto, i Trentaduesimi di finale (in cui sono entrate in gioco anche le squadre che hanno partecipato alla Coppa Italia Tim tra cui il Matelica eliminato dal Pordenone) del 4 ottobre, i sedicesimi di finale del 6 dicembre, gli ottavi di finale del 7 febbraio, i quarti di finale del 9 e 14 marzo (si dovevano giocare mercoledì 28 febbraio) 2018, le semifinali dell’11 e 18 aprile (andata) e 25 aprile e 2 maggio (ritorno) e la finale del 19 maggio.

Tutti i turni da quello Preliminare ai quarti si sono giocati in gara unica, così come la finale (giocata in campo neutro). Solo le semifinali si sono giocate in gara doppia (andata e ritorno).

INFO SERIE D: Mentre questa stagione (2017/18) calcistica è giunta ormai ai titoli di coda già è tempo di pensare alla prossima. Importante, nella costruzione degli organici, soprattutto per le squadre che aspirano alla vittoria finale, è la scelta degli under. Sono stati fissati gli obblighi di impiego dei cosiddetti “fuoriquota” nelle diverse categorie. Per quanto riguarda il campionato di serie D 2018/19 l’obbligo sarà quello di schierare 4 under: un 98, due 99 ed un 2000.

ECCELLENZA 2017/18

Ecco il quadro Nazionale aggiornato di tutte le squadre che hanno vinto o sono in testa ai propri campionati regionali d’Eccellenza e sono dunque approdate o stanno per approdare in Serie D:

Abruzzo : Real Giulianova

Basilicata: Rotonda Calcio

Calabria: Locri

Campania: Savoia (Nel Girone A) e Sorrento che nello spareggio di Avellino ha battuto (1-0) l’Agropoli con cui aveva chiuso Regular Season in testa a pari punti (Nel Girone B )

Emilia Romagna: Axys Zola che nello spareggio di Reggio Emilia ha battuto (5-4 ai rigori, dopo lo 0-0 tempi regolamentari e supplementari) il Rosselli Mutina con cui aveva chiuso Regular Season in testa a pari punti (Girone A) e Savignanese (Girone B)

Friuli Venezia Giulia: Chions

Lazio: Vis Artena (Girone A) e Città di Anagni (Girone B)

Liguria: Fezzanese

Lombardia (unica regione che ha tre gironi d’Eccellenza): Cavenago Fanfulla (Girone A), Sondrio (Girone B) ed Adrense (Girone C)

Marche: Montegiorgio

Molise: Isernia

Piemonte e Valle D’Aosta (unica regione che non ha un proprio girone d’Eccellenza): Stresa Sportiva (Girone A) e Pro Dronero (Girone B)

Puglia: Città di Fasano

Sardegna: Castiadas

Sicilia: Marsala (Girone A ) e Città di Messina (Girone B)

Toscana: San Gimignano che nello spareggio di Castelfiorentino (Firenze) ha battuto (2-1 ai rigori, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari) il Cuoiopelli con cui aveva chiuso Regular Season in testa a pari punti (Girone A) ed Aglianese (Girone B).

Trentino Alto Adige: Virtus Bolzano

Umbria: Bastia

Veneto: Cartigliano (Girone A) e Sandonà (Girone B).

In neretto le squadre già matematicamente promosse in serie D.

*= Squadre in testa ai propri campionati ma non ancora matematicamente promosse.

A queste squadre sopra citate nei rispettivi Gironi di Serie D dove verranno inserite si aggiungeranno le 7 vincitrici dei play off Nazionali d’Eccellenza ed il Sankt Georgen (vincitore della Coppa Italia Dilettanti).

PLAY OFF NAZIONALI D’ECCELLENZA:

Risultati Semifinali (1°Turno) d’andata di domenica 20 maggio 2018:

A) Busto 81 (Eccellenza Lombardia Girone A)- Città di Baveno (Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone A) 1-1 (77’Berberi [Bu], 88’Luca Cabrini [C.d.B.])

B) Sankt Pauls (Trentino Alto Adige)-Villa d’Almè Valbrembana (Lombardia Girone B) 0-2 (Doppietta nella ripresa di Michele Valli).

C) Calvina (Lombardia Girone C)-Istrana (Veneto Girone B) 0-0

D) Saluzzo (Piemonte e Valle d’Aosta Girone B)- Villafranca Veronese (Veneto Girone A) 1-0 (89’Pinelli su rigore)

E) Imperia (Liguria)-Lumignacco (Friuli Venezia Giulia) 0-1 (18’Acampora)

F) Paterno (Abruzzo) – Ladispoli (Lazio Girone A) 1-2 (18’De Fato, 52’Albertazzi [P], 70’Cardella. Al 64’espulso per proteste il tecnico del Ladispoli Bosco)

G) Torres (Sardegna)- Cuoiopelli (Toscana Girone A) 1-1 (46’Scaramelli [C], 82’Scioni [T]).

H) Pomezia * (Lazio Girone B)-Sinalunghese (Toscana Girone B) 0-0

I) Cannara (Umbria) – Rosselli Mutina (Emilia Romagna Girone A) 1-0 (4’Raccichini su rigore)

L) Classe (Emilia Romagna Girone B)- Porto d’Ascoli (Marche) 0-1 (19’Minnozzi. Espulsi: al 90’Kadir Caidi del Classe per aver rifilato una manata al volto a Piergiorgio Ciotti ed al 92’Alessio Lanzano del Porto d’Ascoli per doppia ammonizione)

M) Dattilo Noir (Sicilia Girone A)-Castrovillari (Calabria) 1-1 (30’Canale [C], 79’Bono [D.N.]. Al 50’espulso per proteste il tecnico ospite Ferraro)

N) Vastogirardi (Molise)– Agropoli (Campania Girone B) [Gara giocata sabato 19 maggio] 1-1 (21’Sergio Ruggieri [V], 62’Di Deo [A] su rigore. Al 91’Calcagni del Vastogirardi ha fallito un rigore, colpendo la traversa)

O) Città di Sant’Agata (Sicilia Girone B)- Vis Afragolese (Campania Girone A) 0-1 (18’Del Sorbo)

P) Omnia Bitonto (Puglia)-Soccer Lagonegro (Basilicata) 5-0 (19’Lavopa, 22’Patierno, 36’Dellino, 69’Patierno e 78’ Picci).

Risultati semifinali (1°Turno) di ritorno di domenica 27 maggio 2018:

A) Città di Baveno (Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone A)-Busto 81 (Eccellenza Lombardia Girone A) 2-2 (7’Anzano [Bu], 18’Manfroni (C.d.B.), 56’Anzano [Bu], 65’Hado [C.d.B.])

B) Villa d’Almè Valbrembana (Lombardia Girone B)-Sankt Pauls (Trentino Alto Adige) [Gara giocata giovedì 24 maggio, visto accordi presi tra le due Società interessate] 5-0 (15’e 40’Michele Valli, 60’Michele Valli su rigore, 81’Del Carro, 83’Davide Lapadula. Al 60’espulso Messner del Sankt Paul per aver toccato il pallone con la mano nella propria area privando la squadra locale di una chiara opportunità da gol).

C) Istrana (Veneto Girone B)-Calvina (Lombardia Girone C) 2-2 (14’Triglia [C], 53’Furlanetto [I], 65’Alessandro Zambelli [C], 76’Zanatta [I])

D) Villafranca Veronese (Veneto Girone A)-Saluzzo (Piemonte e Valle d’Aosta Girone B) 2-0 (66’Cristanini, 71’Stefano Baresi)

E) Lumignacco (Friuli Venezia Giulia)-Imperia (Liguria) 1-1 (6’Daddi [I], 79’Cucciardi [L])

F) Ladispoli (Lazio Girone A)-Paterno (Abruzzo) 1-1 (7’Cardella [L], 78’Giuseppe Giglio [P])

G) Cuoiopelli (Toscana Girone A)-Torres (Sardegna) 0-3 (63’Piga, 65’Sarritzu, 77’Diouf. All’80’espulso Lorenzo Morelli del Cuoiopelli per doppia ammonizione)

H) Sinalunghese (Toscana Girone B)-Pomezia * (Lazio Girone B) 0-0 D.T.S. e 4-1 D.C.R. Sequenza rigori: Vasseur (S) gol, Giannone (P) gol, Michele Montagnoli (S) gol, Emanuele Martinelli (P) palo, Redi (S) gol, Gamboni (P) fuori e Mattia Cappelli (S) gol.

I) Rosselli Mutina (Emilia Romagna Girone A)-Cannara (Umbria) 0-2 (72’Lepri, 92’Fastellini)

L) Porto d’Ascoli (Marche)-Classe (Emilia Romagna Girone B) 2-4 (40’Succi, 41’Rosa [P.d’A.], 62’Minnozzi [P.d’A.], 73’Noschese, 84’Dell’Agata, 92’Callegari. All’89’espulso Piergiorgio Ciotti del Porto d’Ascoli, rosso diretto per aver colpito un calciatore avversario con una manata al volto)

M) Castrovillari (Calabria)-Dattilo Noir (Sicilia Girone A) 3-1 (26’Canale, 32’De Simone, 47’Agostino De Luca [D.N.] su rigore, 78’Caligiuri. Al 23’espulso Paladino del Dattilo Noir per doppia ammonizione)

N) Agropoli (Campania Girone B)-Vastogirardi (Molise) 2-1 D.T.S. (54’Capozzoli, 66’D’Aguanno [V], 115’Apicella)

O) Vis Afragolese (Campania Girone A) -Città di Sant’Agata (Sicilia Girone B) 2-1 (32’Tommaso Manzo, 34’Del Sorbo, 46’Bontempo [C.d.S’A.])

P) Soccer Lagonegro (Basilicata)-Omnia Bitonto (Puglia) [Gara giocata sabato 26 maggio] 2-0 (54’e 59’Lancellotti) .

*= da non confondere con l’Unipomezia che ha vinto la Coppa Italia d’Eccellenza Lazio 2018 e che fa parte del Campionato d’Eccellenza Lazio Girone A.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le 14 squadre approdate in finale.

Le 7 finali daranno altrettante promozioni in Serie D.

Programma Finali (2°Turno) Play Off Nazionali d’ Eccellenza (andata domenica 3 giugno 2017 alle ore 16,30 e ritorno domenica 10 giugno 2018, sempre alle ore 16,30):

Gara 1: Villa d’Almè Valbrembana (Eccellenza Lombardia Girone B)-Busto 81 (Eccellenza Lombardia Girone A)

Gara 2: Lumignacco (Friuli Venezia Giulia)-Calvina (Lombardia Girone C)

Gara 3: Villafranca Veronese (Veneto Girone A)-Ladispoli (Lazio Girone A)

Gara 4: Sinalunghese (Toscana Girone B)-Classe (Emilia Romagna Girone B)

Gara 5: Torres (Sardegna)-Cannara (Umbria)

Gara 6: Agropoli (Campania Girone B)-Castrovillari (Calabria)

Gara 7: Vis Afragolese (Campania Girone A)-Omnia Bitonto (Puglia)

In caso di parità nei punteggi (esempio 0-0 e 0-0, 1-1 ed 1-1, 2-1 ed 1-2, 2-0 e 0-2, 1-3 e 3-1 ecc.) tra andata e ritorno si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteiore parità ai calci di rigore. Come nelle Coppe Europee i gol fuori casa valgono doppio.

Le 7 squadre vincitrici delle finali saranno promosse in Serie D.

INFO ECCELLENZA MARCHE: L’Eccellenza Marche 2018/19 includerà oltre a Jesina (retrocessa dopo spareggio play out perso con la Virtus San Nicolò), Monticelli e Fabriano Cerreto, purtroppo retrocesse dalla serie D Girone F, Portorecanati e San Marco Lorese.

Il Portorecanati (squadra dell’omonimo comune di Porto Recanati, in provincia di Macerata), guidato da Matteo Possanzini, ha ottenuto la promozione in Eccellenza (dove manca dalla stagione 2014/15; sarà la sua 3a partecipazione) avendo vinto il campionato di Promozione Marche Girone A con 6 punti di vantaggio sulla Filottranese, 2a.

Mentre il San Marco Lorese (squadra di Petriolo, comune in provincia di Macerata. E’nato nell’estate 2017 dalla fusione tra Lorese e San Marco Servigliano), guidato da Peppino Amadio ha ottenuto una storica promozione in Eccellenza (dove approda per la prima volta nella sua storia) avendo vinto il campionato di Promozione Marche Girone B con 4 punti di vantaggio sul Potenza Picena, 2°.

Il San Marco Lorese di Amadio si è poi laureato Campione Regionale di Promozione vincendo anche la Supercoppa (che si gioca ogni anno a fine stagione, tra la vincente del Girone A e quella del Girone B di Promozione Marche) 2018, battendo nella finale in gara unica giocata sabato 26 maggio al Comunale Monaldi di Porto Recanati (Macerata) per 2-3 ai rigori il Portorecanati dopo l’1-1 (9’Finucci [S.M.L.], 91’Leonardi [P]) dei 90 minuti regolamentari. Sequenza rigori: Pablo Ismael Garcia (P) parato, Fermani (S.M.L.) gol, Marco Camilletti (P) gol, Atragene (S.M.L.) gol, Michele Santoni (P) palo, Finucci (S.M.L.) traversa, Mattia Santoni (P) palo, Mangiola (S.M.L.) parato, Martin Leopoldo Garcia (P) gol e Giacomo Iommi (S.M.L.) gol.

La finale Inter Girone tra la vincente dei Play Off del Girone A (Finale in gara unica di domenica 3 giugno ore 16,30: Filottranese [2a]-Sassoferrato Genga [4°]) e quella del Girone B (Finale in gara unica di domenica 3 giugno ore 16,30: Potenza Picena [2°]-Montefano [4°]) di Promozione Marche deciderà la 3a ed ultima squadra promossa in Eccellenza.

La Coppa Italia di Promozione Marche 2018 invece è andata all’Helvia Recina (squadra che ha chiuso 5a in Promozione Marche Girone B disputando i Play Off dove è stata eliminata in semifinale perdendo 4-2 sul campo del Potenza Picena) che ha battuto (2-0) nella finale di Montefano (Macerata) la Passatempese (squadra che ha chiuso 13a in Promozione Marche Girone A , retrocedendo poi in 1a Categoria dopo il play out in gara unica perso 3-2 sul campo del Villa Musone).

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 25 volte, 25 oggi)