NAZARÈ – Portoghesi fatali per l’Happy Car Samb Beach Soccer nell’Euro Winners Cup 2018 in corso di svolgimento a Nazarè. I rossoblù, dopo sconfitta di ieri contro il Braga, giocano un’altra grande partita e si arrendono solo ai rigori allo Sporting Lisbona.

Gli uomini di mister Oliviero Di Lorenzo vanno sul doppio vantaggio grazie ai gol di Pedro Moran e Jordan Soares, ma quando sembrano in controllo del match arriva un mini black out fatale a inizio secondo tempo: Benjamin jr e Belchior pareggiano i conti e per la Samb è tutto da rifare. I rossoblù, però, non mollano e Pedro ‘El Bicho’ Moran riporta di nuovo avanti i suoi. La partita rimane combattuta fino all’ultimo e alla fine lo Sporting trova il 3-3 con Jordan.

Il risultato non cambia nemmeno dopo il tempo supplementare e ai rigori la spuntano i portoghesi 6-5. Il 3 giugno (molto probabilmente alle ore 11 locali, 12 italiane) la Samb affronterà i georgiani della Dinamo Batumi nella sfida per il settimo e ottavo posto.

