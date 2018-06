Le celebrazioni in due momenti: prima la cerimonia in aula consiliare, alla presenza di tutte le personalità del consiglio, poi la sfilata per il centro cittadino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tempo di celebrazioni un po’ ovunque in Italia per la Festa della Repubblica. E il 2 giugno si festeggia ovviamente anche a San Benedetto che ha vissuto la festa in due momenti. Prima la celebrazione in sala consiliare (con tutte le personalità del consiglio comunale, opposizione compresa, come si può apprezzare dalla foto) poi la sfilata, il corteo per le vie del centro cittadino.

“Nel suo intervento in sala consiliare il sindaco Piunti ha messo in guarda dal considerare la cerimonia per la festa della Repubblica un mero rito, ma ha evidenziato come sia il momento in cui tutti gli italiani devono riflettere sul percorso sin qui compiuto dalla comunità e sull’altissimo valore che ha per questo Paese il testo della Costituzione i cui principi nascono dalla precisa volontà di non ricadere negli errori fatti” fanno sapere dal Comune.

“La giornata di oggi vuol essere un omaggio a tutte quelle persone che diedero la vita per consegnarci la democrazia – ha detto Piunti – e ai nostri padri Costituenti che seppero mettere per iscritto il meglio che il Paese uscito dalla guerra chiedeva e sperava per il futuro dei propri figli”.

Il primo cittadino anche aggiunto che sta alla classe politica dare l’esempio lavorando ogni giorno per onorare quelle persone e quei principi chiedendosi in ogni momento che cosa sia meglio per la collettività amministrata e agendo di conseguenza.

