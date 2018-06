SAN BENEDETTO DEL TORNTO – Mancano praticamente 1400 biglietti per terminare la capienza dei settori Tribuna Est e Tribuna Laterale Nord per la partita di domani contro il Cosenza. Con la Curva Nord praticamente polverizzata in pochi giorni se i tifosi rossoblu dovessero terminare la disponibilità dei rimanenti 1400 posti la Samb comunica, già da ora, che è pronta ad aprire la Tribuna Laterale Sud.

La stessa società comunica che domani, i cancelli dello Stadio “Riviera delle Palme” saranno aperti sin dalle ore 18:30, pertanto, considerata la massiccia affluenza per la gara in questione, invita i propri tifosi a recarsi allo Stadio, muniti di documento d’identità, con congruo anticipo, per agevolare le operazioni di controllo e non incorrere così in eventuali e spiacevoli code.

“Si informa, inoltre, che Viale dello Sport sarà interdetto al traffico a partire dalle ore 18:00 del giorno della partita e che tutti i pass auto stagionali non saranno validi” prosegue la società rossoblu. “Sarà invece a disposizione il parcheggio a ridosso della Curva Nord, mentre quello antistante il Palazzetto dello Sport non sarà usufruibile, se non per i tifosi ospiti.”.

