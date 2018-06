SAN BENEDETTO DEL TRONTO – ORE 20 e 30. Venduti 8386 biglietti di cui 757 ai tifosi del Cosenza, dato definitivo per gli ospiti mentre i sambenedettesi potranno recarsi al botteghino della Nord da domattina alle 9.

ORE 14. Alle 14 del 2 giugno la quota biglietti venduti ha sfondato quota 8mila: siamo a 8054. Sopra le aspettative anche l’esodo dei cosentini che sono già arrivati a 705 biglietti e possono acquistare in prevendita fino alle 19 di stasera. Mancano dunque meno di mille biglietti per il totale esaurimento dei settori abitualmente riservati ai tifosi della Samb. Appena raggiunta quella soglia via alla vendita anche in Tribuna Laterale Sud.

ORE 12. SAMB PRONTA AD APRIRE LA TRIBUNA LATERALE SUD. Mancano praticamente 1400 biglietti per terminare la capienza dei settori Tribuna Est e Tribuna Laterale Nord per la partita di domani contro il Cosenza. Con la Curva Nord praticamente polverizzata in pochi giorni se i tifosi rossoblu dovessero terminare la disponibilità dei rimanenti 1400 posti la Samb comunica, già da ora, che è pronta ad aprire la Tribuna Laterale Sud.

La stessa società comunica che domani, i cancelli dello Stadio “Riviera delle Palme” saranno aperti sin dalle ore 18:30, pertanto, considerata la massiccia affluenza per la gara in questione, invita i propri tifosi a recarsi allo Stadio, muniti di documento d’identità, con congruo anticipo, per agevolare le operazioni di controllo e non incorrere così in eventuali e spiacevoli code.

INDICAZIONI PER IL TRAFFICO. “Si informa, inoltre, che Viale dello Sport sarà interdetto al traffico a partire dalle ore 18:00 del giorno della partita e che tutti i pass auto stagionali non saranno validi” prosegue la società rossoblu. “Sarà invece a disposizione il parcheggio a ridosso della Curva Nord, mentre quello antistante il Palazzetto dello Sport non sarà usufruibile, se non per i tifosi ospiti.”.

