Partita intensa e al cardiopalma con qualche polemica anche fra le panchine. Alla fine Marina passa il turno da prima in classifica in virtù della miglior differenza reti

Cronaca della partita: Carlo Fazzini. Foto e video: Gian Marco “Evo” Marconi e Leonardo Delle Noci. Coordinamento e organizzazione: Giacomo Lauretti e Nazzareno Perotti.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Siamo arrivati all’ultima partita del 2 giugno. Alle 18 e 30 si sfidano sul terreno di gioco del Centro Sportivo Eleonora, sede di tutte le partite dei torneo dei quartieri 2018 targato Riviera Oggi, Marina Centro e Salaria.

I due quartieri sono stati autori, finora, di un gran cammino nel girone A. Entrambe a punteggio pieno e entrambe vincitrici contro le atre squadre del raggruppamento (San Filippo Neri e Sentina), oggi Marina Centro, campione in carica, e Salaria, si giocano la testa del girone e l’accesso da testa di serie alla fase a eliminazione diretta.

Formazioni:

Marina Centro: Gino Francucci 7, Luca Consalvo 8, Martin Piccinini, Luigi Spina 11, Fabio Olivieri 5, Pierfrancesco Troli 19, Andrea Carboni 14, Mirko Pierantozzi 13, Gianluca Troli 9, Eduardo David Lini 3, Elenio Errera, Stefano Pompei 33. Allenatore: Pierfrancesco Troli.

Marina Centro

Salaria: Gabriele Marcozzi, Alessandro Palanca, Andrea Collini, Gioacchino Menzietti, Giancarlo Buonamici, Silvio Bartolomei, Luca Scartozzi, Marco D’Angelo, Matteo Quinzi, Alessio Marcozzi, Francesco Falasca Zamponi, Matteo Giostra. Allenatore: Gabriele Marcozzi.

Salaria

Note:

Risultato finale Marina Centro-Salaria: 5-5

Marcatori: 13’pt Giostra (S), 15′ pt Palanca (S), 22′ pt Giostra (S), 4′ st Francucci (M), 6′ st Francucci (M), 11′ st Francucci (M), 14′ st Palanca (S),22′ st Troli G. (M), 23′ st Spina (M), 24′ st Palanca (S)

Ammoniti: Marcozzi Alessio(S), Fabio Olivieri (M), Francucci (M)

Espulsi:

La partita

Primo tempo

Le due squadre presentano diverse assenze. 7 disponibili ciascuno e tanti pezzi pregiati rimasti a casa: pensiamo a Silvio Bartolomei per Salaria o a Dudu e Martin Piccinini per Marina Centro con le due compagini che, in ogni caso, si giocano la testa del girone A.

La partita è equilibrata per il primi 10 minuti ma dopo il 12′ la sfida si comincia a infiammare. Prima Francucci va vicino al gol ma poi è Salaria a salire alla ribalta: bello il vantaggio messo a segno da Matteo Giostra che fa uno slalom speciale in area e batte col sinistro Errera. Dopo 2 minuti gli orange si portano addirittura sul 2 a 0: è Alessandro Palanca stavolta a gonfiare la rete.

Gli arancioni continuano ad attaccare e Palanca mette ancora in difficoltà https://youtu.be/4e48MmOe9mgla retroguardia dei campioni in carica: solo una gran parata di Elenio Errera evita il 3 a 0. Salaria vive d’entusiasmo e sfiora il terzo gol con Andrea Collini al 20′. mA è solo questione di tempo perché il 3-0 arriva due minuti dopo: sempre Collini si veste da assist man consentendo a Matteo Giostra di firmare la doppietta. Finisce qui il primo tempo.

Secondo tempo

Nella ripresa al 4′ Francucci riesce ad accorciare le distanze con un bel destro angolato sul secondo palo scoccato dal vertice sinistro dell’area. 3 a 1 e Marina accorcia e dopo due minuti si rifà sotto ancora con Francucci: 3 a 2 adesso.

All’11’ la rimonta dei campioni in carica si concretizza ed è ancora Francucci ad andare in gol superando per la terza volta oggi pomeriggio Matteo Quinzi, portiere arancione: 3 a 3!

Appena dopo il pari il mattatore dei blu si fa sostituire per tirare un po’ il fiato e Salaria ne approfitta: sfruttando una rimessa laterale Alessio Marcozzi libera il destro di Palanca che fa il 4 a 3!

Dopo il vantaggio di Salaria la partita entra nella sua fase finale con le squadre lunghe che si affidano ai contropiedi: da uno di questi Andrea Collini spreca un’occasione che gli avrebbe permesso di chiudere la gara: è il palo a negare il 5 a 3. Gol mangiato, gol subito con Marina Centro che trova al 21′ il gol del pari con un gol da posizione defilatissima segnato Gianluca Troli. Marina ci prende gusto e al 23′ trova il 5 a 4 per mano di Luigi Spina.

Ma la partita è un continuo colpo di scena e allora Alessandro Palanca fa esplodere la panchina orange esplodendo a suo volta un destro da fuori area su punizione: 5 a 5 incredibile! Si arriva all’ultimo minuto con una gran tensione, che si trasferisce anche nelle panchine. A pochi secondi dal triplice fischio arriva un tiro libero per Salaria. Se ne incarica Palanca che va forte ma Elenio Errera si supera e tiene il risultato sul 5 a 5 che qualifica Marina Centro da prima grazie alla miglior differenza reti.

Il VIDEO del tiro libero di Palanca parato da Errera

Per Salaria a fine partita parlano il presidente Laudi e Alessandro Palanca

