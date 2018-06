Per i bianchi in grande evidenza Scarpantoni e Giordani con quattro gol a testa, Mare vince la sua prima partita e si porta a tre punti nel girone C con Ragnola. Ancora a zero Porto D’Ascoli che si consola con due gol splendidi di Nico Virgili

Cronaca della partita: Carlo Fazzini. Foto e video: Gian Marco “Evo” Marconi e Leonardo Delle Noci. Coordinamento e organizzazione: Giacomo Lauretti e Nazzareno Perotti.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la seconda delle tre partite del 2 giugno, al via alle 17 e 30 per il Trofeo Riviera Oggi la sifda fra i quartieri Mare e Porto d’Ascoli Centro, praticamente un “derby” visto che si tratta di due zone confinanti della città.

Entrambe le squadre sono a zero punti dopo aver disputato una partita nel girone C visto che Mare ha perso la prima contro Albula Centro (5-1) mentre Porto d’Ascoli, domenica scorsa, è stato sconfitto, in un altro “derby portodascolano” contro Ragnola.

Formazioni:

Quartiere Mare

Mare: Giorgio Valentini, Andrea Perozzi, Nicholas Di Francesco, Emidio Giordani, Ferdinando Capriotti, Simone Felicetti, Giampaolo Bruni, Luca Capriotti, Paolo Scarpantoni, Michel Ciccolini, Biagio Narcisi, Cristiano Sestili. Allenatore: Ferdinando Capriotti.

Porto d’Ascoli Centro: Valter Amante, Giorgio Amante, Francesco Traini, Gino Micozzi, Nicola Bufo, Matteo Quinzi, Domenico Virgili, Federico Carminucci, Enrico Mazzoni, Emidio Menzietti, Marco Capponi, Andrea Santori. Allenatore: Sergio Niccolini.

Porto D’Ascoli Centro

Note:

Risultato finale Mare-Porto D’Ascoli Centro: 11-3

Marcatori: 4′ pt Scarpantoni (M), 7′ pt Giordani (M), 10′ pt Di Francesco (M), 12′ pt Perozzi (M), 15′ pt Virgili (P), 20′ pt Giordani (M), 1′ st Quinzi (P), 2′ st Scarpantoni (M), 4′ st Scarpantoni (M), 5′ st Virgili (P), 10′ st Giordani (M), 15′ st Giordani M), 21′ st Scarpantoni (M), 23′ st Perozzi (M).

Ammoniti:

Espulsi:

La partita

Primo tempo

La partita si avvia subito su un binario ben preciso con Mare che fa la partita e Porto D’Ascoli Centro che si difende. Le resistenze degli azzurri durano 4 minuti appena quando a sbloccarla per Mare è Paolo Scarpantoni.

Continua il copione d’attacco per i bianchi con il giovanissimo Giorgio Amante (classe 2001) a salvare un paio di gol coi suoi guantoni. Ma è questione di tempo perché Mare è determinato e fra il 7′ e il 10′ segna il 2 e il 3 a o con Emidio Giordani e Nicholas Di Francesco. Poi all’11’ Porto D’Ascoli capitola ancora una volta: Andrea Perozzi scarica il destro da fuori, Amante non trattiene ed è 4 a 0.

Porto D’Ascoli non molla e al 15′ accorcia con Nico Virgili autore di una bella rete con una volèe di destro. Porto D’Ascoli prende fiducia e prova a macinare un po’ di gioco. Mare però è spietato e colpisce al 20′ con Giordani, alla doppietta di giornata: 5 a 1. Finsce con questo risultato la prima frazione.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con il gol di Matteo Quinzi per Porto D’Ascoli che trova il jolly, con deviazione, dalla sua metà campo. 5 a 2.

Mare però ristabilisce le distanze e fra il 2′ e 4′ segna due gol con Scarpantoni prima di un altro capolavoro di Nico Virgili che porta la sua squadra a tre con una gran rovesciata. Ma oggi per gli azzurri non è giornata e allora Mare si rifà sotto e nel giro di 5 minuti fra il 10′ e il 15′ segna altri due gol con Giordani, alla 4^ segnatura di giornata: 9-3.

Fino al 25′ c’è ancora tempo e Mare ha tempo di dilagare: alla fine finisce 11 a 3 con il 4° gol di giornata anche di Scarpantoni che segna da fuori area, così come Andrea Perozzi, alla doppietta oggi.

LE INTERVISTE: PARLANO I PROTAGONISTI PAOLO SCARPANTONI E NICO VIRGILI

