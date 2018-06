Cronaca della partita:Carlo Fazzini. Foto e video: Gian Marco “Evo” Marconi e Leonardo Delle Noci. Coordinamento e organizzazione: Giacomo Lauretti e Nazzareno Perotti.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tornano le sfide del Trofeo Riviera Oggi, il torneo che mette di fronte i quartieri di San Benedetto. Tre le sfide del pomeriggio del 2 giugno. La prima, dalle 16 e 30 mette di fronte Albula Centro e Ragnola, entrambe a quota tre punti nel girone C dopo una giornata, grazie alle vittorie, rispettivamente sul quartiere Mare e su quello di Porto d’Ascoli Centro. Ci si gioca la testa del girone e i vantaggi raggiungibili alle fasi a eliminazione diretta.

Formazioni:

La squadra di Albula Centro

Albula Centro: Luigi Urbinati, Roberto Verdecchia, Vincenzo Sciarra, Andrea Santori, Andrea Nava, Ugo Ulissi, Alessandro Gabrielli, Simone Pellegrino, Francesco Partemi, Luca Massi, Luca Tirabassi, Mathias Luchizola. Allenatore: Antonio Di Battista

Ragnola: Simone Capecci, Fabrizio Gasparrini, Devis Bandimarti, Gimmi Siliquini, Hata Maringlen, Marco Ottaviani, Michele Cataldi, Giacomo Evangelisti, Gianlorenzo Marozzi, Dario Di Fabio, Stefano Toppi, Mario Plaku. Allenatore: Marco Ottaviani.

Ragnola

Note:

Risultato finale: 2-1

Marcatori: 18′ st Toppi (R), 21′ st Nava (A), 22′ st Urbinati (A)

Ammoniti:

Espulsi:

La partita

Primo tempo

Nei primi tre minuti Albula Centro porta una gran pressione alla difesa dei blu e Andrea Nava sfiora l’1 a 0 tre volte, mancando il bersaglio di pochissimo.

Ragnola si affida a qualche contropiede con Stefano Toppi e Giacomo Evangelisti mentre Albula davanti e quasi solo Nava che al 9′ coglie un palo esterno. Al 10′ ancora Evangelisti per Ragnola pericoloso: i rossi si salvano con una gran parata di Ulissi.

Dopo un breve time-out chiamato per il gran caldo, Albula si rifà sotto e sfiora la rete con una deviazione sottoporta di Luigi Urbinati che passa a pochissimi centimetri dal palo protetto da Simone Capecci.

In questo primo tempo la sfida è equilibrata e piena di ribaltamenti di fronte: al 22′ è Toppi a sfiorare il vantaggio per Ragnola: para ancora Ulissi.

Secondo tempo

Il secondo tempo, come il primo si apre coi rossi in avanti ed è ancora Nava a prendere il palo: si salva Ragnola che in questa seconda frazione butta dentro anche il suo allenatore-giocatore Marco Ottaviani. Continua l’assedio di Albula in questa fase e fra il 4′ e il 5′ sfiorano il tanto agognato vantaggi prima Nava e poi Urbinati che si mangia un altro gol davanti alla porta. Ragnola continua a tenere e al 6′ va vicina al colpaccio con una “genialata” di Ottaviani: pallonetto da punizione e Ulissi deve arretrare velocemente per ricacciarla dall’incrocio. Guarda il VIDEO.

Ragnola ci crede a questo punto e va vicina al gol per due volte con Marozzi e Evengelisti: la palla non vuole entrare e in entrambi i casi passa a pochi centimetri dal palo difeso da Ulissi. La parità e l’equilibrio permangono, così come il caldo del primo pomeriggio. Albula tiene la palla e con un bell’uno-due porta Santori davanti alla porta: si supera Capecci! Adesso è un assedio con Albula che prova a entrare in area ripetutamente ma Fabrizio Gasparrini è un baluardo difensivo per i blu.

RAGNOLA IN VANTAGGIO. Continua senza soluzione di continuità l’assedio di Albula Centro che sfiora ancora il gol al 15′ e 16′ con Urbinati e Nava (gran salvataggio di Gasparrini). Ma il calcio è crudele: contropiede di Ragnola che porta Marozzi davanti alla porta, pallone in mezzo dove Stefano Toppi insacca facilmente: 1-0 al 18′!

Albula non demorde e continua ad attaccare a testa bassa, sbaglia un gol con Nava che poi al 21′ riesce a sbloccarsi e trova il pari sottoporta. 1 a 1. Albula a questo punto sembra sbloccarsi e Luigi Urbinati si riscatta dopo i 2 gol sbagliati: 2 a 1 con un gran gol di tacco!

Finisce qui: Albula batte Ragnola 2 a 1 e si porta a 6 punti nel girone C.

LE INTERVISTE

Le impressioni post partita di 2 protagonisti: il difensore di Ragnola Fabrizio Gasparrini e il portiere di Albula Ugo Ulissi.

