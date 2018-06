Il Ministero ha dunque predisposto una funzionalità per consentire ai cittadini di controllare in tempo reale la presenza di eventuali difetti all’interno della propria CIE

GROTTAMMARE – Difetti nel chip della carta di identità elettronica: dalla pagina principale del sito comunale di Grottammare è possibile accertare se la propria CIA ne contenga.

A seguito di una verifica dei processi di produzione, il Ministero dell’Interno ha fatto sapere che circa 350 mila Carte di Identità Elettroniche emesse in tutta Italia presentano anomalie nel chip: questo contiene una data di emissione diversa da quella correttamente riportata sul fronte del documento.

Il Ministero ha dunque predisposto una funzionalità per consentire ai cittadini di controllare in tempo reale la presenza di eventuali difetti all’interno della propria CIE. La verifica avviene inserendo il codice fiscale ed il numero di serie del documento nel banner pubblicato sul sito comunale, che è direttamente collegato al sistema informatico ministeriale. La risposta è immediata.

Il difetto, che riguarda esattamente 299.400 CIE valide per l’espatrio e anche 46.875 CIE non valide per l’espatrio, emesse nel periodo ottobre 2017/febbraio 2018, è di lieve entità sul piano tecnico e irrilevante per l’utilizzo della carta quale documento di identità fisica e digitale, ma può generare rilievi in sede di controllo elettronico della carta utilizzata per l’espatrio. Le carte difettose verranno sostituite gratuitamente, previa verifica da parte dell’ufficiale d’anagrafe.

Il comune di Grottammare emette Carte di identità elettroniche dal mese di novembre 2017. Ad oggi sono state rilasciate 1038 CIE. Finora non sono pervenute segnalazioni di documenti difettosi, ma gli addetti invitano a verificare questa eventualità attraverso il servizio di verifica attivato sul sito comunale.

