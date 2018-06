Nella serata del primo giugno è avvenuta una presentazione delle attività presenti e delle iniziative previste e una piccola anteprima per le vie del centro storico

MONTEPRANDONE – Si avvicina un appuntamento molto gradito nel Piceno.

E’ tutto pronto per l’evento organizzato dalll’Associazione no profit “Le Due Porte” insieme all’Associazione “Marche di Birra, con il patrocinio del Comune di Monteprandone dell’evento Enogastronomico/Culturale Fermento Marchigiano, che si svolgerà per il secondo anno consecutivo nel borgo l’8, il 9 e il 10 giugno.

Nella serata del primo giugno è avvenuta una presentazione delle attività presenti, delle iniziative previste e una piccola anteprima per le vie del centro storico.

Dodici i birrifici artigianali coinvolti e numerose le attività commerciali di Monteprandone coinvolte tra cui ristoranti, botteghe alimentari, macellerie. gelaterie, forni che si cimenteranno nella preparazione di numerose specialità culinarie del territorio.

Una delle novità di questa seconda edizione è una corsa organizzata per domenica 9 giugno in collaborazione con la Palestra Eagle di San Benedetto del Tronto per un binomio vincente tra birra e sport.

Alla presentazione, oltre ai membri delle associazioni organizzatrici e delle attività coinvolte, c’erano il sindaco Stefano Stracci e il consigliere regionale Fabio Urbinati.

