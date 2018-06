GROTTAMMARE – Siamo giunti all’ultima puntata della trasmissione in diretta web “A cena con Riviera Oggi”, in previsione delle elezioni amministrative grottammaresi, con le quali i cittadini, il prossimo 10 giugno, rinnoveranno il consiglio comunale ed eleggeranno il nuovo sindaco.

Lunedì 4 giugno l’appuntamento è allo chalet ristorante Delfino Blu, sul lungomare di Grottammare, concessione numero 16. Nostri ospiti sono i 4 candidati al completo: Alessandra Manigrasso, candidata sindaco per il Movimento Cinque Stelle, Enrico Piergallini per Solidarietà e Partecipazione e Città in Movimento, Giuliano Vagnoni per Il Popolo della Famiglia, Lorenzo Vesperini per Città Unica, Città Futura e Centrodestra Unito.

Il confronto è trasmesso in diretta video alle ore 21 su RivieraOggi.it. E’ possibile partecipare attivamente all’incontro da casa. Per informazioni e prenotazioni non chiamare il ristorante ma il seguente numero di cellulare: 388 6595011 oppure inviare una mail con nomi e cognomi a info@rivieraoggi.it.

Raccomandazione del Ristorante

Per assistere al confronto è indispensabile, per ovvii motivi, prenotarsi per la cena di alto gradimento a base di pesce come indicato nel menu sottostante, al modico costo di 20 euro. E’ possibile fare domande dal proprio posto.

Per i clienti non interessati alla trasmissione è disponibile una sala attigua dove si può ordinare “alla carta”.

MENU’

Quattro antipasti: insalata di mare, salmone agli agrumi, bruschetta con alici, cozze

Primo: mezze maniche allo scoglio o risotto

Secondo: frittura mista e insalata

Acqua, vino e caffè.

E’ possibile anche inviare domande da casa, o commentando questo articolo, o scrivendo a info@rivieraoggi.it o mandando un messaggio al numero whatsapp 3289519554.

