ROSETO DEGLI ABRUZZI – Scoperto l’autore dei furti nelle scuole di Roseto degli Abruzzi.

I carabinieri di Roseto degli Abruzzi, in seguito ad articolate e complesse indagini sono riusciti ad individuare l’autore dei furti perpetrati nell’ultimo mese ai danni di alcuni istituti scolastici del comprensorio rosetano.

Si tratta di un trentasettenne catanese senza fissa dimora ma che spesso viene ospitato presso strutture di accoglienza della zona per senza tetto. Inconfutabili sono le prove raccolte dai Carabinieri a suo carico, specialmente in ordine ai furti degli incassi dei distributori automatici di bevande ed alimenti dislocati presso il polo liceale Saffo, di via Silvio Pellico e l’Istituto Statale Superiore V. Moretti di Voltarrosto, avvenuti rispettivamente le notti del 21 e del 28 maggio. In entrambi i casi il malvivente era riuscito ad entrare nelle scuole prese di mira scardinando le porte di sicurezza con maniglia antipanico.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per furto aggravato.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 49 volte, 49 oggi)