NAZARE’ – Alle 19 del primo giugno (ore 20 in Italia) è andata in scena un’altra fase della ‘Champions League’ del Beach Soccer a Nazarè in Portogallo.

In campo, ai quarti di finale dell’Euro Winners Cup, Happy Car Samb e i portoghesi del Braga, squadra campione in carica della competizione. Rossoblu oggi in maglia bianca. Ricordiamo che la Samb è l’unica squadra italiana rimasta nel torneo.

Un match molto affascinante con una spettatrice interessata: la Lokomotiv Mosca. La squadra russa, infatti, ha già staccato il pass per le semifinali battendo lo Sporting Lisbona all’extra-time per 3 a 2 e dalla partita odierna uscirà il nome della sua avversaria.

I calciatori di mister Oliviero Di Lorenzo sono in fase ultrapositiva: hanno vinto il girone G sconfiggendo i tedeschi del Rostocken Robben e i georgiani della Dinamo Batumi (eliminati ai quarti dai polacchi del Lodz) e agli ottavi di finale si sono sbarazzati dei rumeni del West Deva.

Adesso i campioni in carica del Braga: l’atmosfera è elettrizzante, dentro e fuori dal campo.

Primo tempo al via. Le due squadre si studiano, sarà una partita lunga. I rossoblu sembrano attendere l’avversario che prova da fuori ma senza impensierire troppo il portiere Del Mestre che poco dopo rimane a terra per uno scontro fortuito contro un giocatore portoghese. L’estremo difensore rimane a terra dolorante ma si rialza dopo le cure mediche. Samb pericolosa con un traversone dove Di Palma non riesce a colpire di testa e viene colpito involontariamente da un lusitano. Partita davvero ‘maschia’ ma comunque corretta. I team non pungono, al momento, grazie a delle buone difese. Protestano i rossoblu per una presunta trattenuta in area portoghese ma l’arbitro lascia correre. Samb vicinissima al gol con Moran dopo una disattenzione del portiere che però risolve deviando in angolo la conclusione. Poco dopo rovesciata di un giocatore rossoblu e il portiere portoghese respinge con non poca difficoltà. L’Happy Car sembra aver preso coraggio. Josep Junior si fa male dopo uno scontro ma prontamente si rialza. Il Braga soffre la solidità dei sambenedettesi in questa fase di gioco. Ma ad un minuto dal termine della prima frazione i portoghesi trovano il vantaggio con Bokinha, molto caparbio. Il primo tempo finisce 1 a 0 per Braga. Peccato dato che la Samb sembrava reggere molto bene il gioco avversario trovando anche qualche partenza insidiosa.

Comincia il secondo tempo. Braga subito aggressivo ma la Samb non si fa trovare impreparata. E arriva al 2′ il pareggio rossoblu con un siluro di Jordan che, complice un’incertezza del portiere e il rimbalzo del pallone sulla sabbia, segna in pratica direttamente dalla porta di Chiodi, subentrato a Del Mestre. Partita nuovamente in equilibrio. Chiodi respinge un tiro libero insidioso di un giocatore lusitano. Scontro violento tra Palma e un calciatore del Braga. Un ‘testa a testa’ involontario che però ha fatto preoccupare inizialmente tutti i giocatori in campo. I due comunque sono coscienti e sono medicati prontamente dai sanitari dei Club. A Palma viene applicato un ‘turbante’ ma viene fatto comunque uscire dal campo. Esce anche il portoghese rimasto colpito nello scontro. Arriva il nuovo vantaggio del Braga con un tiro radente di F. Silva. Portoghesi nuovamente avanti al 4′. I calciatori di mister Oliviero Di Lorenzo si riversano in avanti per trovare ancora il pareggio. A volte l’arbitro fa arrabbiare i rossoblu: in effetti qualche volta ‘sorvola’ su dei tackle che i sambenedettesi subiscono. Traversa clamorosa di Bè Martins all’8′: il portoghese, su un tiro libero da centrocampo, compie un pallonetto che sembra beffare Chiodi ma per fortuna del numero 1 rossoblu la sfera si stampa sul legno. I giocatori lusitani a volte sembrano troppo sicuri di sé e forse peccano di presunzione in certe giocate. Jordan ci riprova come ad inizio seconda frazione con una bordata dalla distanza ma stavolta il portiere non si fa trovare impreparato. L’arbitro fischia e manda le compagini a riposare in panchina. Match molto equilibrato ed è un peccato che sia ‘soltanto’ un quarto di finale. La Samb, nonostante il svantaggio, tiene testa ai campioni in carica.

Inizia la terza e ultima frazione. Rossoblu in avanti per trovare il pareggio. I portoghesi cercano di contenere le avanzate del team di Oliviero Di Lorenzo. Non mancano gli scontri fisici, in palio c’è molto e le squadre lo sanno. Il Braga segna la terza rete con una sassata di Bokinha all’8′. E pochi secondi dopo arriva la quarta rete dei portoghesi: un bel colpo di testa di Leo Martins dopo una splendida azione corale. Nulla da fare per Del Mestre, rientrato al posto di Chiodi. I rossoblu sembrano aver accusato il duro colpo. E sono anche sfortunati quando Moran coglie una traversa dalla distanza. I minuti scorrono e ormai la gara sembra volgerse al termine e con essa la permanenza della Samb nella competizione. Ad una trentina di secondi viene fischiato un rigore all’Happy Car. Alla battuta Moran: palla in rete ma non basta. Arriva poco dopo il triplice fischio. Il Braga vince 4 a 2, Samb fuori dall’Euro Winners Cup. I rossoblu escono dalla competizione a testa alta. Un grande plauso va ai calciatori di mister Oliviero Di Lorenzo che hanno onorato la maglia e tenuto testa ai campioni in carica.

