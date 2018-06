Appuntamento a domenica 3 giugno al palazzetto di via Colle Gioioso di Monteprandone. Per i ragazzi di coach Andrea Vultaggio, che poi dall’8 al 10 giugno saranno impegnati a Fanano (Modena) nelle finali nazionali del campionato

MONTEPRANDONE – Con due titoli già in tasca, l’Handball Club Monteprandone Under 17 si mette a rincorrere il terzo. Dopo i successi nel torneo regionale e in Supercoppa Marche, i verdi ospiteranno Cus Ancona, Lions Teramo e Guardiagrele nell’edizione interregionale della Supercoppa.

Appuntamento a domenica 3 giugno al palazzetto di via Colle Gioioso di Monteprandone. Per i ragazzi di coach Andrea Vultaggio, che poi dall’8 al 10 giugno saranno impegnati a Fanano (Modena) nelle finali nazionali del campionato, la possibilità di festeggiare ancora una volta davanti al proprio pubblico. La gara d’apertura alle 10, tra Lions Teramo e Cus Ancona. Alle 11.30 l’Hc contro Guardiagrele. Nel pomeriggio, alle 16, la finalina tra le perdenti. A seguire, alle 17.30, il match che assegnerà la Supercoppa Marche-Abruzzo. E l’Under 17 Monteprandone spera di esserci anche stavolta.

