PUBBLI-REDAZIONALE – Il 1 giugno la serata che prevede alle ore 20 l’apertura del party, con aperitivo al tramonto e performance spettacolari. Dalle ore 20.30 una cena sensoriale, con colori e profumi della Terra. A notte fonde salirà in console, direttamente da Ibiza, Leon Dj

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al Jonathan Disco Beach la magia ha inizio, con il Sea Land Party. Danze, colori, forme e richiami della natura nei al suoi quattro elementi: aria, acqua, fuoco e terra. Immersi in una magica scenografia a cura di Antonia Ciotti In’sidja e Luz Blanca. Il 1 giugno al Jonathan una one night dove l’arte del suono si mescola con ambientazioni esoteriche.

Misticismo e surrealismo ispireranno gli ospiti fin dall’inizio della serata che prevede alle ore 20 l’apertura del party, con aperitivo al tramonto e performance spettacolari. Dalle ore 20.30 una cena sensoriale, con colori e profumi della Terra, con scelte di cucina vegetariana e di pesce.

Direttamente dal Music On di Ibiza Leon Dj porta in riviera tutta la sua professionalità, per proporre un party esclusivo al passo con le migliori feste della isola più ambita dai giovani. Si tratta di un vero e proprio nuovo progetto musicale che vede il coinvolgimento dei deejay Janos Il Barbuto Murri & Giovanni Parisciani.

I professionisti del suono con la loro musica evocheranno le energie più nascoste e al calar della notte, quando solo la luna farà da padrona, direttamente dai migliori locali di Ibiza in console salirà Leon.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 18 volte, 18 oggi)