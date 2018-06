Curva Nord polverizzata, si vanno riempiendo gli altri settori. Da Cosenza già pronti in 400 ma i calabresi, alla fine, potrebbero partire anche in 600

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si va riempiendo il Riviera delle Palme per Cosenza-Samb. Con due giorni di vendita libera ancora a disposizione i tifosi della Samb, al pomeriggio del 1° giugno si sono già accaparrati 6500 biglietti. Il dato, già così, pareggia il numero di spettatori della gara casalinga contro il Piacenza che rappresenta il record stagionale (in stagione regolare il miglior dato è di Samb-Fermana, 4593 spettatori. In realtà il miglior dato fu fatto registrare per la prima giornata, Samb-Modena, con quasi 4700 tifosi, gara poi però cancellata dagli annali).

Curva Nord già polverizzata praticamente, si vanno riempiendo anche gli altri settori. Possibile che si arrivi facilmente a quota 8mila entro domenica.

Intanto dalla Calabria per ora dovrebbero essere circa 400 i biglietti già venduti. I tifosi silani, che possono acquistare fino a domani, potrebbero anche arrivare a quota 600.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 271 volte, 295 oggi)