Curva Nord polverizzata, si vanno riempiendo anche gli altri settori. Da Cosenza già pronti in 550 e la vendita in Calabria chiude domani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – AGGIORNAMENTO ORE 24 6859 biglietti venduti ai tifosi della Samb, a cui si sommano quelli venduti in Calabria. Precisamente terminati i biglietti di Curva Nord (2.639), venduti 2.790 biglietti dei distinti, 1.104 di Tribuna Laterale Nord, 325 di Tribuna Centrale. Sono ancora disponibili 1.104 biglietti dei distinti e 639 di Tribuna Laterale nord, dopo di che resteranno disponibili solo i più costosi biglietti di tribuna centrale (662 ancora disponibili). Sembra necessario aprire la prevendita anche per la Tribuna Laterale Sud, o, magari, spostare qui i tifosi del Cosenza e consentire al grosso del pubblico sambenedettese di accedere allo stadio ad un prezzo più popolare. In questo caso si supererebbero le 10 mila presenze.

AGGIORNAMENTO delle ore 20: per i tifosi della Samb venduti 7225 tagliandi venduti. Da Cosenza per ora sono 549. Nelle ultime 24 ore praticamente venduti 2000 tagliandi con molte ricevitorie e punti vendita autorizzati presi d’assalto. Se dovesse essere mantenuta questa media nei prossimi due giorni, la quota 10 mila spettatori sarebbe alla portata.

AGGIORNAMENTO delle ore 18 e 50: per i tifosi della Samb superata quota 6800 tagliandi venduti. Da Cosenza per ora sono 500.

ORE 16 e 45. Si va riempiendo il Riviera delle Palme per Cosenza-Samb. Con due giorni di vendita libera ancora a disposizione i tifosi della Samb, al pomeriggio del 1° giugno si sono già accaparrati 6500 biglietti. Il dato, già così, pareggia il numero di spettatori della gara casalinga contro il Piacenza che rappresenta il record stagionale (in stagione regolare il miglior dato è di Samb-Fermana, 4593 spettatori. In realtà il miglior risultato in termini di pubblico fu fatto registrare per la prima giornata, Samb-Modena, con quasi 4700 tifosi, gara poi però cancellata dagli annali per le note vicende societarie de canarini).

Curva Nord già polverizzata praticamente, si vanno riempiendo anche gli altri settori. Possibile che si arrivi facilmente a quota 8mila entro domenica. Ricordiamo che i botteghini della Nord apriranno solo domendomenica è che quindi per fare il biglietto, fino a sabato, i tifosi si devono rivolgere ai punti vendita autorizzati.

Intanto dalla Calabria per ora dovrebbero essere circa 400 i biglietti già venduti. I tifosi silani, che possono acquistare fino a domani, potrebbero anche arrivare a quota 600.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1.906 volte, 21 oggi)