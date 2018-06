GROTTAMMARE/CUPRA MARITTIMA – Promuovere i tesori culturali, artistici ed enogastronomici del territorio attraverso il web e i social network più influenti, proponendo attrazioni e itinerari turistici capaci di intercettare i desideri delle migliaia di persone che ogni giorno scelgono in rete le mete per le loro vacanze.

E’ l’obiettivo del blog tour in programma da venerdì 22 a domenica 24 giugno nei Comuni di Cupra Marittima e Grottammare, quando da Roma, Milano, Napoli, Torino arriveranno quattro travel blogger (Federica Gianelli di PapillaMonella, Serena Bringhelli di CucinaSerena, Adele Gilardo di FornelliFuoriSede e Felicia Sangermano di FeliciaSangermano) per scoprire e raccontare ai loro follower i segreti di questo angolo del Piceno.

Organizzato dall’Associazione Picenum Tour con il patrocinio e il contributo dei Comuni di Grottammare e Cupra Marittima, dell’AOT di Grottammare e dell’ACOT di Cupra Marittima, il tour vedrà alcuni blogger specializzati nel settore viaggi visitare in auto, a piedi, in barca e in bicicletta alcuni percorsi tematici per conoscere da vicino le opportunità di turistiche dal punto di vista naturalistico, enogastronomico, culturale e sportivo.

Il viaggio nel territorio sarà un racconto in presa diretta diffuso attraverso i loro profili personali su Facebook, Instagram e altri social network seguiti ogni giorno da centinaia di migliaia di persone in modo da proporre in modo virale fotografie, video, storie e informazioni specifiche di viaggio relative al territorio visitato, invitando le persone a ripercorrere le loro orme e dando indicazioni utili e documentate al riguardo.

Il materiale raccolto e pubblicato dai blogger sarà messo a disposizione delle associazioni e dei Comuni interessati, che potranno a loro volta utilizzarlo nei loro canali di informazione e promozione turistica.

