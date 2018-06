Articolo di Alessandro Maria Bollettini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La libreria Mondadori di via Gramsci ospiterà in questo fine settimana il San Beach Comix 2.0, una fiera del fumetto.

Tra le tante conferenze e firma-copie previste tra il 2 e il 3 giugno, spunta la presentazione di “Kannonau”, un nuovo fumetto pubblicato dalla Magic Press.

Kannonau è presentato come “la rivoluzione sarda come non l’avete mai vista”; frutto del lavoro di tre esordienti, l’opera parla della protagonista Sara Carasau Piras, che, a capo di un gruppo di ceffi poco raccomandabili ma molto coraggiosi e di un gregge di pecore da combattimento, si trova a fronteggiare le temibili truppe italiane in difesa della Sardegna.

Kannonau è un mix di rivoluzione e umorismo partorito da Roberto Di Leo, Andrea Trivellini e Berdondini.

Nel dettaglio è stato scritto da Roberto di Leo, classe ’76, disegnato da Andrea Trivellini, 25 anni e colorato da Berdondini.

Il firma-copie di Kannonau inizierà alle ore 11 di sabato 2 giugno, mentre la presentazione del fumetto, a cura di Roberto Di Leo e Andrea Trivellini, sarà il giorno dopo, domenica 3 giugno, sempre presso la Mondadori di via Gramsci

