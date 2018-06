L’ultimo approdo, e non solo in senso metaforico, arriva dalle classi IV e III del corso sportivo che, dal 4 al 7 giugno, parteciperanno alla fase nazionale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grandi soddisfazioni sportive per gli studenti del Liceo Scientifico Rosetti che con la fine dell’anno raccolgono i meritati successi dopo mesi di intenso lavoro. L’ultimo approdo, e non solo in senso metaforico, arriva dalle classi IV e III del corso sportivo che, dal 4 al 7 giugno, parteciperanno alle finali nazionali dei Campionati studenteschi di canottaggio, in programma presso il Lago di Idro (Brescia).

Due equipaggi, uno maschile e l’altro femminile, entrambi categoria juniores (nati entro il 2001), difenderanno i colori marchigiani nella competizione studentesca, dopo avere superato brillantemente le fasi provinciali e regionali nelle gare svoltesi lo scorso 22 maggio nelle acque antistanti la sede della Lega Navale, a San Benedetto del Tronto. L’onore e l’onere di gareggiare con gli altri team di vogatori spetta quindi, per le ragazze, a Lazzari Elisa 4S, D’Angelo Michela 3S, Timi Alice 3S, Marinelli Lucia 4S, Iampieri Gaia 3S e, per i ragazzi, a Chiarini Nicolò 3S, Nicolas Di Buò 3S, Mahzoum Nacef 3S, Quinzi Luca 3S, Varzé Valentino 3S. Risultati di tutto rispetto anche per Imperi Gaia 3S, Del Zompo Francesca 3S, Pierantozzi Laura 3S, Valeria Vintu 3S, Devita Alessia 3S (equipaggio 2° classificato junior donne); Barra Sonia 4S, Bengasi Arianna 4S, Cataldi Serena 4S, Cojocaru Micol 4S, Malatesta Serena 4S (equipaggio 2° classificato senior donne); Pesci Federico 4S, Menzietti Andrea 4S, Verdecchia Fabio 4S (senior uomini).

Belle prestazioni giunte, come si diceva, grazie al progetto “Remare a scuola”, portato avanti attraverso l’accordo tra il Rosetti (referente il professor Vincenzo Romano) e la Lega Navale di San Benedetto che ha visto impegnato nell’attività il dirigente-istruttore Riccardo De Falco; in questo modo le due classi del corso sportivo hanno svolto per vari mesi l’interessante attività di rawing e canottaggio.

La manifestazione del 22 maggio ha visto la presenza delle autorità scolastiche: la coordinatrice USR per lo sport Michelangela Ionna, la coordinatrice provinciale per lo sport Serafina Olmo, la Dirigente Scolastica del Rosetti Stefania Marini ed il signor Riccardo De Falco cui vanno i ringraziamenti dell’istituto per il contributo di competenza e professionalità.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 29 volte, 33 oggi)