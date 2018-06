SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Hanno visto su internet le puntate della fiction “Scomparsa”, serie Tv andata in onda l’autunno scorso sulla Rai con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, e sono rimasti incantati dagli scorci di San Benedetto del Tronto che non conoscevano.

Così i coniugi Catalin e Magdalena Tachiciu, di origine rumena ma che da 40 anni vivono a Monaco di Baviera, hanno deciso di trascorrere un periodo di vacanza sulla Riviera delle Palme.

Preso alloggio in un B&B, hanno scelto lo chalet “La Bussola” (nella foto, con il titolare Emidio Del Zompo) per le loro giornate di sole ma hanno espresso la volontà di visitare in questi giorni tutti i luoghi dove hanno girato la fiction e anche le località del comprensorio sambenedettese.

