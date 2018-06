SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista dell’avvio del sistema dei parcheggi a pagamento previsto per il 2 giugno, questa mattina, primo giugno, il personale dell’Azienda Multi Servizi ha rifatto la segnaletica orizzontale per il tratto della corsia est del lungomare asfaltato la scorsa settimana.

Ovviamente si è provveduto a rifare anche la segnaletica relativa alle corsie di canalizzazione e agli stalli di sosta riservati ai bus e ai motoveicoli. Nel frattempo si stanno ultimando le operazioni nel lato ovest: stamane la ditta appaltatrice dei lavori di riqualificazione ha asfaltato le zone di raccordo tra la carreggiata stradale e i nuovi marciapiedi che ora risultano totalmente privi di barriere architettoniche.

Lunedì 4 si procederà ad asfaltare anche questa corsia ma, a differenza di quanto accaduto la scorsa settimana, quando fu necessario chiudere al traffico la corsia est per ridisegnare con il nuovo asfalto le pendenze della sede stradale, stavolta si potrà procedere ad asfaltare una sezione per volta della carreggiata, lasciando l’altra libera per il transito.

Ovviamente per tutta la durata dei lavori (un paio di giorni, salvo imprevisti) non sarà possibile sostare nel tratto interessato dai lavori, come da segnaletica ben evidente. Subito dopo sarà rifatta anche sul lato ovest la segnaletica, in tempo utile per il fine settimana del 9 e 10 giugno.

