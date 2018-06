Dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e portato all’ospedale per le cure mediche. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi

PORTO SAN GIORGIO – Sinistro alle prime ore del primo giugno.

Intorno alle 5 un’auto, che transitava sull’A14, a Porto San Giorgio in direzione sud, si è ribaltata per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale.

A bordo del mezzo un 20enne, soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e portato all’ospedale per le cure mediche.

Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

